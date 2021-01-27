В Москве задержали кошачьего киллера

У животного серьезна повреждена пасть. Фото: предоставлено «КП» волонтерами

Зооактивист Юлия Ивлева из района Черемушки пришла покормить кошек во дворах Гарибальди, 27к1. Было это 19 декабря. У крыльца увидела мертвого питомца. Житель дома рассказал, что в этот же день нашел еще одного кота — раненого. А еще через два дня неравнодушным жильцам попался другой хвостатый с перебитой пастью.

— Мы отвезли их в ветклинику. Врачи дали заключение: состояние крайней степени тяжести. На котах входные отверстия от пуль, сам снаряд у одного животного застрял в челюсти, — рассказала Юлия корреспонденту kp.ru.

Активистка прислала фотографии раненых. Публиковать их не хочется: зверство шокирует. Выхаживать первого котика взялся пенсионер из числа местных. Животное уже месяц не может передвигаться самостоятельно: живет между лотком и миской. Дедушка старательно делает реабилитирующий массаж усатому и возит в ветклинику. Второго подстреленного за счет Юлии выхаживают в другой ветеринарке.

— Еще два кота пропали в тот же период. Но их тела нашли дворники и просто выбросили. Сколько еще кошачьих жизней может быть еще на счету этого убийцы? Что если трупы также выкинули дворники, а мы и не знаем, — сетует москвичка.

Юлия написала заявление в полицию. Разбираться с убийством животных поручили участковому. Сотрудник оперативно взял записи с камер, опросил очевидцев. На видео незнакомец приезжает во дворы вечером, достает пистолет и начинает отстрел.

— Хочу, чтобы меня признали пострадавшей. Хоть формально животное не мое, но я потратила деньги на его реабилитацию, до этого кормила и ухаживала. Кто мне компенсирует траты? Мимо я пройти не могла! — говорит Юлия.

Кошачьего киллера задержали.

— Им оказался 31-летний житель столицы. Оказалось, что это не первый случай расправы, учиненной фигурантом. Возбуждены уголовные дела за жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сейчас ищут оружие, из которого были расстреляны животные. Свои мотивы душегуб объяснил просто: было скучно, хотел пострелять.