Максим Ликсутов: В транспорте Москвы сохраняется обязательное ношение масок и перчаток

Маски и перчатки остаются обязательными аксессуарами для поездок в общественном транспорте Москвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице сняли часть ограничений – студенты могут ходить в учебные заведения, сотрудники офисов могут вернуться с «удаленки», в кинотеатрах увеличилась заполняемость залов до 50%, открылись музеи. В связи с этим в городе ожидается увеличение количества поездок на автомобилях и в общественном транспорте. А вот ношение масок и перчаток в городском транспорте пока не отменяют. Об этом 28 января рассказал глава Департамента транспорта Максим Ликсутов во время международной конференции «Стратегическое развитие транспорта в эпоху COVID».

- Если раньше в Москве выявляли ежедневно около 5000-6000 заболевших, то за последние недели количество заболевших снизилось до 2000-3000. Это позволило мэру города снять некоторые ограничения, - рассказал Максим Ликсутов. – Но при этом в наземном транспорте и в метрополитене сохраняется обязательное ношение масок и перчаток, - сказал Максим Ликсутов.

Глава Дептранса объяснил, что если у человека нет маски и перчаток, то человека просто не пустят в метро, автобус и другой общественный транспорт.

Машин стало больше – появились пробки

Максим Ликсутов рассказал, что объем перевозок в городе снизился на 40%. Но при этом было принято решение не уменьшать объем транспортной работы – метро, автобусы работают, несмотря на снижение пассажиропотока. Это было сделано для того, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

- Мы видим тенденцию, что многие сейчас выбирают личный автомобиль для личных поездок по городу. Это, конечно, увеличило количество машин на дорогах – на 150 тысяч авто больше стало, что приводит к повышенным заторам. И экологическая обстановка достаточно непростая из-за этого, - сказал Максим Ликсутов.

Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Также он рассказал, что работники транспорта получили в числе первых возможность пройти бесплатную добровольную вакцинацию.

- Уже несколько тысяч сотрудников общественного транспорта получили вакцину и продолжают это делать. Пункты вакцинации открыли непосредственно в депо Московского метрополитена и в нескольких автобусных парках Москвы. Ежедневно у нас около 300 человек прививаются рядом с местом работы, - рассказал Максим Ликсутов.

Московское метро – самое чистое

Международное исследование 16 метрополитенов (Пекина, Сеула, Берлина, Парижа, Лондона, Мадрида, Гонконга и других) показало, что чаще всего дезинфицировали московский метрополитен.

- Мы в десять раз увеличили частоту уборки транспорта – и в вагонах метро, и в пригородном железнодорожном транспорте, и в автобусах, и в электробусах. Мы установили на станциях метро санитайзеры. Нас 16 раз проверяли медицинские организации и ни разу на поручнях, в вагонах, нигде не было найдено источника вируса. Это говорит, что мы свой транспорт эффективно убираем, - сказал Максим Ликсутов.

К тому же, Москва и Лиссабон — единственные города, где работники подземки регулярно сдают тесты на коронавирус.

Несмотря на пандемию, в столичном метро ввели новые сервисы для комфорта пассажиров – можно узнать о загруженности вагонов в метро на мониторе, который расположен на некоторых платформах, или в приложении «Метро Москвы».

Будет реализована программа по закупке электробусов – к 2022 году на маршруты в столице выйдет еще 820, а к 2024 году их число превысит 2200. Таким образом, к 2030 году весь парк «Мосгортранса» будет «зеленым».

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