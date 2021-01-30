На Воробьёвых горах в Москве откроют три горнолыжные трассы и два трамплина Фото: Иван МАКЕЕВ

Сразу уточнение. Откроют не этой зимой, а следующей - к концу 2021 года. И будет это не просто горка, а целый спортивный кластер, который в проекте так и называется «Воробьевы горы».

Он будет включать два трамплина для лыжников и сноубордистов, три горнолыжные трассы и бугельную канатную дорогу (трос, который будет тащить отдыхающих на вершину, - прим. авт). Длина канатки - 130 метров. Пропускная способность - 900 человек в час.

Как сообщил накануне глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, близлежащую территорию объекта благоустроят.

- Проект мы реализуем совместно с инвесторами, которые будут заниматься строительством части объекта, - добавил он. - На данный момент уже завершены все проектные изыскания и получено положительное заключение экспертизы.

Напомним также, что в прошлом году, несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией, в столице открыли сразу несколько спортивных объектов. Среди них центр современного пятиборья «Северный», центр водных видов спорта «Акватория «ЗИЛ», два комплекса для круглогодичных тренировок футболистов, крытый каток, ВМХ-велодром и другие.

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