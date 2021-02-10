Реновация пятиэтажек в Москве: Мэрия назвала сроки переселения для жителей 665 домов

Макет района программы реновации на форуме в Москве. Фото: Евгения ГУСЕВА

На официальном портале мэра Москвы (mos.ru) опубликованы этапы и сроки переселения для жителей 665 домов программы реновации, в которых живут более 99 тысяч человек.

- Информацию о сроках переезда для большинства домов мы уже опубликовали на mos.ru летом прошлого года, - рассказал сегодня, 10 февраля, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. - Для тех домов реновации, которые сегодня внесены в список, ранее не были определены этапы и сроки переселения. Теперь все переселенцы могут узнать, когда готовится к переезду.

По его словам, подготовленный расчет этапов и сроков переселения позволит завершить программу реновации за 15 лет – в 2032 году.

КОНКРЕТНО

В первый этап переселения с 2020 по 2024 годы дополнительно включены 152 дома (14,4 тысяч жителей). Всего с учетом новых и ранее опубликованных списков за эти годы предполагается начало переезда более 189 тысяч жителей из 1082 домов.

Во второй этап с 2025 по 2028 год попали ещё 252 дома (38 тысяч жителей). Всего на этом этапе переселятся более чем 367 тысяч жителей из 1888 домов.

В третий этап с 2029 по 2032 год внесли ещё 261 дом (около 47 тысяч жителей). Всего за это время планируют начать переезд более 424 тысяч жителей из 2 070 домов.

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

Узнать даты начала переселения своего дома можно на интерактивной карте с адресами реновации на сайте мэра Москвы.

Ещё больше информации - в специальном разделе о программе реновации на странице «Все о переезде».

ЦИФРЫ

489 стартовых площадок общей мощностью 7,8 миллионов квадратных метров подобрано для строительства новых домов по программе реновации.

В ней участвуют 5 175 домов – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллионов квадратных метров. Реновация коснётся порядка 1 миллиона жителей.

Сегодня идёт или уже завершилось переселение жителей 223 домов в 76 домов-новостроек. Всего переселяется 33,7 тысячи человек, из них в новые квартиры уже переехали 24,2 тысячи участника реновации.

В разных районах города построено 98 новых жилых домов общей площадью 1,2 миллиона "квадратов". При этом строятся и проектируются 276 домов общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров.