Полицейский из Москвы, который спасал женщину и прыгнул вместе с ней с горящего балкона, в реанимации

Сержант Максим Кравченко спас женщину из огня Фото: Кадр видео

Сержант полиции Максим Кравченко и москвичка, которую он спас на пожаре 11 февраля в районе Аэропорт, остаются в реанимации НИИ Склифосовского. Об этом корреспонденту kp.ru сообщил источник в экстренных службах.

У обоих серьезные ожоги, сотрясение мозга и множество гематом. У сотрудника больше всего пострадала рука, так как он держался за раскаленную перекладину балкона. А у спасенной — 36-летний женщины — последствия отравления угарным газом.

Однако по словам источника, состояние пациентов стабильное. Оба в сознании. Спасенная женщина переживает гибель гражданского мужа. Он потерял сознание и погиб в огне. Квартира площадью 40 метров, выгорела дотла. Кстати, жилье было съемным.

Сейчас спецкомиссия устанавливает причины ЧП: основные версии — короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем при курении.

Комиссия устанавливает причины возгорания. Предварительная версия - короткое замыкание. Фото: ГУ МЧС России по Москве

Напомним, пожар в многоэтажке на Большом Коптевском проезде начался около пяти часов утра 11 февраля. Ближе всех к дому оказались сотрудники патрульно-постовой службы. Горела квартира на четвертом этаже, изнутри доносились мольбы о помощи.

Сержант Максим Кравченко вышел на общий балкон в подъезде и увидел в лоджии горящей квартиры хозяйку. Он перелез по балконам и хотел помочь женщине добраться в безопасность. Однако у той не оставалось сил: тогда, ухватившись одной рукой за раскаленный балкон, а второй, прижимая к себе женщину, сержант уговорил ее прыгнуть в сугроб.

В это время напарник Владимир Скопцов начал эвакуацию жильцов. Бегал по подъезду, стучал по квартирам, помогал спускаться в задымленным пролетам. Около часа подоспевшие пожарные тушили квартиру. Обоих полицейских представят к наградам.