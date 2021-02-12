Ограничения из-за коронавируса в Москве в 2021 году: какие продолжают действовать

Не все ограничения по коронавирусу отменены в столице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столица постепенно возвращается к обычной жизни, большинство ограничений уже сняты. Можно посещать музеи, кафе, спортзалы. Коллективы постепенно заполняют офисы. Но борьба с коронавирусом пока еще не завершена, поэтому пока невозможно отменить остающиеся ограничения. Рассказываем, какие ограничения из-за коронавируса в Москве в 2021 году продолжают действовать.

- Думаю, что основные ограничения будут сняты к маю. Они уже и сегодня сняты, но есть еще целый ряд ограничений, которые не позволяют сказать, что мы вернулись к полноценной жизни. Город по-прежнему отказывается от концертов, фестивалей, массовых мероприятий, - говорил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

1. «Удаленка». Официально ее отменили, но возвращать работников в офисы или нет - будут решать руководители конкретных предприятий и организаций.

2. Продолжаем носить маски и перчатки в общественных местах (магазинах, транспорте, организациях).

- Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено, - сказала Анна Попова, глава Роспотребнадзора.

3. Соблюдение социальной дистанции и контролирование температуры тела работников в офисах, в общественных местах.

4. Кафе, рестораны и ночные клубы вернулись к привычному графику работы. При этом сохраняются требования по рассадке посетителей и соблюдения санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.

- Сохраняется соблюдение социальной дистанции 1,5 метра, сотрудники должны находиться в заведении в масках и перчатках, посетители должны при входе надевать маски, проходить в них к столику. На входе гостям измеряют температуру, предлагают воспользоваться антисептиком. После всех посетителей обрабатываются специальным антибактериальным раствором поверхности (столы, стулья). Также необходимо соблюдать все установленные нормы Роспотребнадзором, - рассказал Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров.

5. Кальянные под запретом.

- Сохраняется установленный запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе. Решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора из-за распространения коронавируса, - объяснил Алексей Немерюк, глава Департамента торговли и услуг Москвы.

6. Сохраняется рекомендация по регистрации посетителей по QR-кодам (при посещении общественных мест) для последующего уведомления о возможном контакте с заболевшими коронавирусом при посещении указанных мест.

7. Спортзалы работают с ограничениями. Тренажеры должны быть расположены на расстоянии 1,5 метров, сохраняется социальная разметка, тренеры должны находиться в залах в масках. Есть ограничения по количеству людей – не менее 4 квадратных метров на одного человека.

7. До 50% общей вместимости зала. Такое ограничение сохраняется в театрах, кинотеатрах, концертных залах, детских развлекательных центрах, музеях, библиотеках, на стадионах, при проведении рекламных, досуговых мероприятий.

8. Сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

9. Заблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет.

- Они будут разблокированы после прохождения вакцинации от Covid-19, - сообщили в мэрии Москвы.

10. Действуют ограничения на работу кружков и секций программы «Московское долголетие» (в зданиях, строениях).

Кстати

Резервные госпитали продолжат работу

В Москве продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7000 коек в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», в АТЦ «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке.

- Мы их не закрываем, они будут в «горячем резерве» всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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