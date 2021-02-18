«ЕвроХим» помогает моногородам реализовывать нацпроекты

Фото : Евгений Лихацкий

В состоявшейся на площадке конференции 18 февраля 2021 года на площадке АНО «Национальные приоритеты» встретились представители компаний, региональных и муниципальных властей, депутаты Госдумы, которые обсудили, как национальные проекты меняют жизнь моногородов.

В моногородах, жизнь которых зависит от одного предприятия, живут 13,5 млн. человек. Некоторые города являются крупнейшими населенными пунктами в регионе.

Но, как отметил ответственный секретарь экспертного совета Государственной Думы по устойчивому развитию моногородов Павел Склянчук, «если моногорода есть в регионе, то он может получить больше средств на реализацию проектов. Но это вовсе не значит, что деньги будут распределены пропорционально». Во многом их распределение зависит от решения губернатора.

- Ключевая задача заключается в том, чтобы наладить диалог между федеральным центром, руководством регионов, местных властей и компаний и консолидировать имеющиеся у них ресурсы для развития территорий. Без этого совершить качественный рывок не получится, - высказал позицию бизнеса председатель совета директоров МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев,- Перед нами стоит вызов, и он - в создании комфортной среды обитания. Чтобы жителям моногородов, прежде всего, молодежи, были доступны знания и технологии, чтобы у молодых людей было желание остаться, жить и работать там, где они родились.

Председатель совета директоров МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. Фото : Евгений Лихацкий

Одним из первых моногородов, начавших активно участвовать в нацпроектах, стал Невинномысск. В 2020 году здесь было реализовано 7 национальных проектов на сумму 1,97 млрд. рублей.

Например, здесь приступили в досрочному ремонту дорог, семьи с детьми получили социальные выплаты, начинается строительство детского сада-яслеи , детская музыкальная школа №1 и детская школа искусств получили музыкальные инструменты. В рамках нацпроекта «Образование» построен и оборудован второй в крае детский технопарк «Кванториум». Кстати, он был создан по принципу софинансирования: кроме федерального и местного бюджетов проект поддержали «ЕвроХим» и благотворительный фонд Андрея Мельниченко.

-С 2016 года, благодаря стабильному росту прибыли, город может участвовать в софинансировании нацпроектов. Но, чтобы они эффективно реализовывались, нужно планировать их на 3-5 лет вперед и грамотно выстраивать бюджет, - поделился опытом мэр Невинномысска Михаил Миненков.

Моногород Ковдор Мурманской области в 2020 году привлек 180 млн. рублей по нацпроектам на ремонт дорог и дворов, ремонт и оборудование в школах, развитие туризма, реконструкцию хирургического отделения больницы, оснащение библиотеки. Консолидированными усилиями городской администрации, правительства Мурманской области и «ЕвроХима» здесь создается городской парк. Регион выделяет 56 млн. рублей, «ЕвроХим» - 14 млн. рублей.

- Нам важно внимание центра, региональных властей и помощь градообразующей компании. Думаю, такое сотрудничество позволит в течение 5-7 лет изменить городскую среду, из которой молодежь не захочет уехать до пенсии, - поделился мнением мэр Ковдора Сергей Сомов.

Эти примеры демонстрируют, что только совместными усилиями власти, общества и бизнеса можно реально менять жизнь территорий, строить инфраструктуру нового технологического уклада.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина выразила уверенность в том, что участники заседания еще встретятся на этой площадке для обсуждения вопросов, связанных с решением проблем моногородов. Кстати, это уже не первая встреча экспертов: в ноябре 2019 года по инициативе компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим» проводился семинар, на котором мэры поделились опытом, как привлечь деньги в моногорода (об этом писала "КП").