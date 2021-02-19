«Поднимите сыновьям футболки»: в список потенциальных жертв мага-педофила попали более 20 подростков со всей страны

Пеминов начал вербовать подростков в социальноq сети ВКонтакте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С первых дней после ареста 44-летнего Сергея Пеминова, которого журналисты называют магом-педофилом, было понятно, что в списке его жертв не один ребенок. Напомним, еще в колонии, где он сидел за убийство и изнасилование 16-летнего парня, Пеминов начал вербовать подростков в социальной сети ВКонтакте. Там он создал группу «Бесплатная черная магия». В ученики набирал исключительно мальчиков в возрасте от 12 до 18 лет. От переписки к практическим занятием Пеминов перешел сразу после того, как освободился по УДО осенью прошлого года и вернулся в свою квартиру в городе Долгопрудный Московской области. Во время обрядов посвящения в магистров черной магии садист жестоко избивал детей, выжигал на их теле пятиконечную звезду, после чего заставлял мальчишек снимать штаны…

Всю эту дикость мужчина записывал на видео. Правда всплыла в начале февраля, когда 15-летний московский школьник Андрей* рассказал маме про адский обряд. На сегодняшний день известно о трех пострадавших от мага-педофила. Один из них, как и Андрей, из Москвы, третий парень из Санкт-Петербурга. Самого Пеминова в зале суда арестовали еще 17 февраля. Сейчас следователи изучают содержимое его мобильного телефона.

- На протяжении последнего года в социальной сети ВКонтакте он вел активную переписку более чем с 20 подростками из разных регионов России. Накануне ареста планировал встречу с ребенком из Белгорода. На данный момент устанавливаются личности несовершеннолетних, отрабатываются все контакты обвиняемого, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органов.

Во время обрядов посвящения в магистров черной магии садист жестоко избивал детей, выжигал на их теле пятиконечную звезду

Тем временем мама Андрея призывает родителей не сидеть сложа руки.

- Не каждый ребенок найдет в себе силы рассказать о таких издевательствах. Мой сын долго это скрывал и я просто призываю всех родителей действовать. Поднимите футболки своим сыновьям, посмотрите, нет ли на теле следов от пыток. И если что-то подозреваете, позвонили в полицию или Следственный комитет, - обратилась к другим родителям мама пострадавшего школьника, Алла*. – После этого обряда прошло два месяца, а раны до сих пор не зажили. Я уже молчу про психологическую травму, после которой сыну предстоит долгое восстановление.

*Имена изменены в интересах следствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выжигал на спинах пятиконечные звезды»: в Москве и Питере педофил, отсидевший за убийство, вербовал подростков в школу магии

Во время диких обрядов извращенец пытал детей раскаленным воском (подробности).

Факты истязания детей по делу мага-педофила из Долгопрудного выделят в отдельное производство

На данный момент известно о трех пострадавших из Москвы и Санкт-Петербурга (подробности).