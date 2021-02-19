Курьеры гоняют на снегоходах, а спекулянты сдают лопаты в аренду

Служба доставки пересадила курьеров на снегоходы. Фото: СОЦСЕТИ

На прошлой неделе по дорогам Алтуфьево и Строгино носились снегоходы. Так развозила заказы служба доставки правильного питания. Компания арендовала несколько машин, чтобы не оставить заказчиков голодными. К тому же отличный способ рекламы своих услуг.

— В первый день снегопада мы поняли, что не справились со стихией. И пересадили своих бойцов на снегоходы! За два дня ребята доставили 500 заказов, — рассказали в компании Grow Food.

За руль пускали только курьеров с правами категории A. Снегоходы перемещались по обочинам дорог со скоростью не более 15 км/час. Опыт признали удачным, но, как только столицу расчистили, снежный байки вернули обратно в прокат. Говорят, что в случае повторения катаклизмов будут использовать.

СТРОИТЕЛИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ДВОРНИКОВ

В это время на «Авито» отмечали бешеный спрос на два товара. Первый, разумеется, лопаты. Ими интересовались в восемь раз чаще, чем обычно. Средняя цена инвентаря по Москве — 600 рублей. В сетевых магазинах дешевые модели быстро раскупили и в продаже остались только инструменты в два-три раза дороже.

Второй популярный запрос касался снегоуборочных машин. Выглядит она как газонокосилка: «проглатывает» снег и через отводную трубу выбрасывает в сторону. Так можно прокладывать дорожки в сугробах. Товаром интересовались в 6,5 раза больше, чем в другой зимний день. Стоит машина от 25 тысяч рублей.

Лопаты - хит продаж.

Предприимчивые пользователи соцсетей тоже не лежали на печи, а активно спекулировали. Предлагали лопату в аренду за 300-500 рублей, чтобы владелец авто мог сам поработать. К инструменту можно было купить и работника. За работу просили 700-800 рублей. Серьезный бизнес не остался в стороне. Те, кто держит строительные бригады, переориентировали их на уборку снега. За час работы выставляли от 2000 рублей. Говорят, в дорогой части Подмосковья бизнес очень хорошо пошел. Если для работы нужен трактор, то за его смену нужно было платить по 12 тысяч рублей.

Среди популярных товаров в онлайн-магазине рекорды продаж бьют обогреватели и санки. Отметим, что на предстоящей неделе также несколько раз пройдет снег. Но уже не в таком количестве, а более скупо.

Уборка территории от снега - востребованная услуга.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Московскому школьнику, который дал объявление «Откопаю машину», звонят со всей страны

После больших снегопадов машину семьи Тюриковых замело. Откапывать транспорт послали сына Михаила. Тот в два счета раскидал сугробы и подумал, что его труд можно монетизировать.

— Пришел домой, распечатал объявление. Расклеил по району. За первые дни выполнил 15 заказов. Платят 500 — 1000 рублей. На деньги хочу купить маме подарок на 8 Марта, — рассказывает москвич. Фотография объявления Миши разошлась по соцсетям. В каждом из регионов России сочли, что услуга доступна в их городе. И давай названивать парню.

Фото: кадр с видео Екатерины Тюриной.

— Из Питера, Калуги, Ингушетии, Кемерова уже звонили. Все просят откопать их машину. А в самом начале позвонил мужчина из Балашихи и предложил 3000 рублей, только чтобы я не откопал, а наоборот — закопал машину его жены.

Родители не против подработки сына. Тем более Миша занимался футболом, фигурным катанием и стрельбой — в общем, спортсмен. Только напоминают, что работа работой, а про учебу забывать не стоит.

Новая услуга.

КСТАТИ

На какие товары вырос спрос в холода в Москве

Термосы +100%

Угги +240%

Варежки и перчатки +270%

Обогреватели +300%

Ботинки «тимберленды» +340%

Валенки +400%

Электропростыни +400%

Провода для прикуривания +500%

Автоодеяла +900%

Балаклавы 970%

Лопаты +1600%

Данные площадок Ozon, Lamoda и Wildberries относительно продаж прошлой зимой