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Общество

В Москве провели перепись рыбы, в том числе краснокнижных видов

Учет обитателей водоемов проходил в границах МКАД
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
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