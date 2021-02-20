В Москве провели перепись рыбы, в том числе краснокнижных видов

Больше всего рыбы, как обычно, в Москве-реке. Самые многочисленные виды - плотва, лещ, окунь, уклея, окунь, судак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщили накануне в Мосприроде, в прудах и реках Москвы насчитывается не меньше 39 видов рыб. Среди них есть и те, которые переплыли в столицу совсем недавно (под «недавно» имеется в виду - десять-двадцать-тридцать лет). Это, например, южные бычки: кругляк и цуцик.

- Они вообще-то предпочитают соленую воду Черного, Азовского и Каспийского морей, - рассказали в Мосприроде. - Но все же благодаря экологической пластичности легко переносят перепады солености и температуры воды. И адаптируются к новым условиям среды.

Среди других пришельцев - чехонь из Оки и Волги, ротан-головешка из Амура, форель радужная, сбежавшая из прудов Сходненского форелевого хозяйства, толстолобик, горчак европейский и угорь, которых интродуцировали в московские водоемы рыбаки, и даже гуппи в районе Курьяновских сливов (ее переезд воплотили в жизнь столичные аквариумисты).

Больше всего рыбы, как обычно, в Москве-реке. Самые многочисленные виды - плотва, лещ, окунь, уклея, окунь, судак.

Увеличилась численность серебряного карася (во всех водоемах города).

Есть и краснокнижные виды. Всего 16 названий. Стерлядь, подуст волжский, елец, голавль, язь, красноперка, жерех, гольян обыкновенный, линь, карась золотой, голец усатый, вьюн обыкновенный, сом, налим и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Птичек жалко: из-за суровой зимы дятлы и синицы умирают в мегаполисе от голода

Пришло то самое время, когда кормушки в парках должны быть полными (подробности)