Станцию «Новомосковская» начнут возводить на Сокольнической линии метро в этом году. Она станет первой в столичной подземке отапливаемой наземной станцией. Сейчас инженеры завершают разработку проекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.«Чтобы пассажирам было комфортно пользоваться станцией, ее построят по принципиально новой технологии, - сказал заммэра. - Для этого там установят больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличат подачу теплого воздуха. Дополнительное утепление вестибюлей и двойные стеклопакеты на путевых стенах помогут уменьшить теплоотдачу и исключить дальнейшие проблемы с эксплуатацией, например, образование наледи».По его словам, решение о строительстве теплой станции инициировано мэром Москвы Сергеем Собяниным.Напомним, к 2025 году около «Новомосковской» появится новый район на 1,3 миллиона квадратных метров жилья и более 1 миллиона «квадратов» нежилых сооружений.«Запустить движение поездов по новому участку Сокольнической линии планируется до конца 2023 года», - отметил глава Стройкомплекса столицы.ГДЕ НАХОДИТСЯОриентировочно вестибюли «Новомосковской» разместят за станцией метро «Коммунарка» в районе улицы Потаповская Роща.ТЕХНОЛОГИИДля утепления станции «Новомосковская» специалисты городской группы компаний «Моспроект-3» придумали нестандартные инженерные решения. Им удалось вписать технику в конструктивную оболочку и не нарушить архитектуру станции.«Мы отказались от классической вентиляционной камеры внутри станции и разместили все габаритное оборудование на крыше станционного комплекса, - рассказала гендиректор «Моспроект-3» Анна Меркулова. - Увязать разветвленные инженерные системы между собой и с конструкцией оболочки удалось благодаря использованию BIM-технологий. Еще на этапе проектирования информационное моделирование позволило обнаружить и исправить конфликтные точки, а также органично сочетать коммуникации с внешним видом станции».Технологии позволили сократить общую площадь комплекса и уместить его в застроенном районе. Станция расположена вдоль трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» и с обеих сторон зажата путепроводами.В ЧЕМ ПОЛЬЗАПродление красной ветки метро до станции «Новомосковская» поможет быстрее ездить по городу жителям Новомосковского округа и района Южное Бутово. В них сейчас живут и работают почти 70 тысяч человек. Кроме того, станцией смогут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтанцию «Воронцовская» Большой кольцевой линии метро Москвы откроют до конца годаНовый маршрут разгрузит три действующие подземные ветки (подробности)