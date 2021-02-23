На станции метро «Курская» устроили бокс в честь 23 февраля

В честь праздника в столичном метро прошла необычная акция. Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичный метрополитен подготовил большую спортивную программу в честь 23 февраля. На станции «Курская» пассажирам предложили силовой экстрим с рекордсменами России и мастер-класс по боксу от чемпиона мира по ММА.

- Действовала акция для бесплатного проезда на метро - работала стойка «Победите и проходите». Нужно было померяться силами с участником сборной России по силовому экстриму, - рассказали в Московском метрополитене.

Прямо в вестибюле «Курской» мужчинам предложили сдать нормы ГТО, а лучше получили подарки. Москвичи надували грелки, отжимались, соревновались в армрестлинге.

Победив мастера спорта по армрестлингу, в метро можно было пройти бесплатно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, поздравил москвичей с Днем защитника Отечества и мэр столицы Сергей Собянин.

- Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества - праздником мужества, стойкости и патриотизма. В этом году мы отмечаем 80-летие битвы за Москву, ставшей первым шагом к Великой Победе. Безмерная благодарность нашим ветеранам за мирное небо над головой, - написал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Прямо в вестибюле станции метро «Курская» мужчинам предложили сдать нормы ГТО. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр города добавил, что военные профессии - одни из самых почетных в России. Такую высокую планку следующим поколениям защитников Родины задали наши ветераны.

- Мы гордимся нашими солдатами и офицерами! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира, - отметил Сергей Собянин.