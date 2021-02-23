На станции метро «Курская» устроили бокс в честь 23 февраля

В честь праздника в столичном метро прошла необычная акция.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Столичный метрополитен подготовил большую спортивную программу в честь 23 февраля. На станции «Курская» пассажирам предложили силовой экстрим с рекордсменами России и мастер-класс по боксу от чемпиона мира по ММА.
- Действовала акция для бесплатного проезда на метро - работала стойка «Победите и проходите». Нужно было померяться силами с участником сборной России по силовому экстриму, - рассказали в Московском метрополитене.
Прямо в вестибюле «Курской» мужчинам предложили сдать нормы ГТО, а лучше получили подарки. Москвичи надували грелки, отжимались, соревновались в армрестлинге.
Победив мастера спорта по армрестлингу, в метро можно было пройти бесплатно.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Кстати, поздравил москвичей с Днем защитника Отечества и мэр столицы Сергей Собянин.
- Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества - праздником мужества, стойкости и патриотизма. В этом году мы отмечаем 80-летие битвы за Москву, ставшей первым шагом к Великой Победе. Безмерная благодарность нашим ветеранам за мирное небо над головой, - написал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Прямо в вестибюле станции метро «Курская» мужчинам предложили сдать нормы ГТО.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мэр города добавил, что военные профессии - одни из самых почетных в России. Такую высокую планку следующим поколениям защитников Родины задали наши ветераны.
- Мы гордимся нашими солдатами и офицерами! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира, - отметил Сергей Собянин.
Москвичи с удовольствием демонстрировали удаль: отжимались, боксировали и даже рвали грелки.
Фото: Иван МАКЕЕВ