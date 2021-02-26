Резкое потепление в Москве привело к тому, что оставшиеся снежные сугробы стали таять, образовывая гигантские лужи на тротуарах, дорогах, во дворах. Машины не могут преодолеть «водные бассейны» в Чертаново, Госпитальном переулке, на Аргуновской улице и в районе ВДНХ. Пешеходы не могут пройти по 2-й Хуторской улице, в районе станции метро «Савеловская» и «Петровско-Разумовская».В соцсетях даже пытаются шутить, что «Москва сменила опцию «не проехать» на «не пройти». Пассажиры метро сняли, как оттепель привела к потопам в вестибюлях станции метро «Маяковская», «Печатники» и «Новохохловская».- Ждал «Ласточку» на станции Крюково и на голову тоже постоянно капала вода, - рассказывает москвич Дмитрий.Спасать обстановку уже вышли коммунальные службы. Специалисты ежедневно очищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды.- В связи с резким потеплением на улицах города круглосуточно дежурят 300 бригад и порядка 270 единиц специализированной техники ГУП «Мосводосток» для оперативного пропуска талых снежных масс, - рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.К тому же из-за колебаний температуры воздуха коммунальная техника проводит дополнительную обработку тротуаров противогололедными материалами, а чтобы избежать скользкости – посыпают мелкогравийной крошкой.Что с погодой?Синоптики говорят, что погодные процессы уже напоминают весенние: температурный фон достигнет +3…+5 градусов. Однако это далеко еще не весна.- Уже в ночь на воскресенье столицу ожидает понижение температуры до -4…-6 градусов. Это означает, что будет сильнейшая гололедица, - рассказали в метеобюро «Фобос».Март начнется также – будут резкие колебания температуры: то будет подмораживать до -10…-15 градусов, то температура поднимется до +5 градусов.ВажноВ диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» по телефону 8 (495) 657-87-03. Работают круглосуточно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗима в Москве завершится оттепелью, туманами и гололедицейСиноптики рассказали kp.ru, ждать ли холодов в марте (подробности)