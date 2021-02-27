Громкие споры вокруг памятника на Лубянской площади (общественность спорила, кого тут увековечить - Невского или Дзержинского) вчера потеряли всякий смысл после заявления Сергея Собянина. Мэр Москвы сообщил, что вопрос закрыт, площадь останется в своем нынешнем виде. Между тем мы решили вспомнить еще несколько памятников, которые также, как железный Феликс, были демонтированы в российской столице в разные годы.Революционер Яков имел массу партийных псевдонимов (товарищ Андрей, Михаил Пермяков, Махровый, Михалыч и другие). Треть своей жизни провёл в ссылках и тюрьмах. Получил неофициальные прозвища - «демон революции» и «чёрный дьявол». Стал отцом красного террора.В общем фигура похлеще Дзержинского. Спорная, загадочная и одиозная. Как писал Луначарский, внутреннего огня в нём было много, но внешне это был человек абсолютно ледяной («когда он был не на трибуне, он говорил неизменно тихим голосом, тихо ходил, все его жесты были медленны»).Памятник Михалычу установили в 1978 году на Площади Революции (в то время - площадь Свердлова) - недалеко от станции метро «Театральная» (автор скульптуры - Рафаэль Амбарцумян). Снесли после августовского путча в 1991 году.Шестиметровая фигура, как ни странно, уцелела. И стоит сейчас на территории парка «Музеон» недалеко от Крымского моста. В Сети это место прозвали «кладбище свергнутых памятников». Скандальный Феликс Эдмундович, кстати, тоже там.Иногда эти скульптуры и впрямь возвращаются на родные места. Как это случилось, например, с Горьким, который куковал на территории «Музеона» одиннадцать лет, а потом переехал к Белорусскому вокзалу, где и стоял изначально.В том же 1978 году в Москве - на пересечении нынешней Воздвиженки и Большого Кисловского переулка - установили памятник Михаилу Калинину. Революционер. Большевик. Герой Социалистического труда.Увековечивать его фамилию начали ещё при жизни, переименовав, например, Тверь в город Калинин. Ну а после смерти в честь всесоюзного старосты были названы тысячи советских площадей и улиц.Автор памятника, установленного в Москве - Борис Дюжев. В отличие от Свердлова с Дзержинским, Калинин не стоит, а сидит в рабочем кресле, держа в руке листки бумаги. Усы, бородка клинышком. На глазах пенсне. Во время снегопада на коленях Михаила Иваныча вырастает неизменный сугроб.К своим однопартийцам Калинин отправился в октябре 1991 года. Кстати, парка «Музеон» там ещё не было. Музей под открытым небом был основан позже - в январе 1992-го.Эта фигура как красная тряпка в любой дискуссии. Достаточно только похвалить вождя за его правление, считай, что перепалка уже началась. Или наоборот. Заявить, что Иосиф Джугашвили был кровопийцей и палачом. После того, как Хрущёв развенчал культ личности своего предшественника, сталинские скульптуры стали массово исчезать не только в Москве, но и по всему Союзу.Не стал исключением и памятник, установленный в парке имени Сталина (теперь это Измайловский парк). Вождя обвязали верёвками и начали силой стягивать с постамента. В результате, случайно откололи нос и повредили пятки. В таком виде фигура дожила до наших дней (долгое время хранилась на одном из складов, а в 1990-е переехала всё в тот же «Музеон»). Сейчас её увидеть может любой желающий.Автор - известный скульптор Сергей Меркуров. Масштабную фигуру он готовил для установки на канале им. Москвы ещё в тридцатые (и её установили вместе с Ильичом, - прим. авт). А эта - без носа - уменьшенная копия.Вот как он описывал собственную работу:«Иосиф Сталин изображён стремительно шагающим впёред твёрдой, уверенной поступью. Правая рука его привычным жестом заложена за борт тужурки, левая сжимает свиток Конституции. В спокойном выражении лица переданы величие и стальная воля вождя трудящихся...»Во время зачистки всего сталинского случались и забавные эпизоды.- Например, на станции метро «Добрынинская» в 1960-е годы портрет Сталина в руках трудящихся заменили на портрет Гагарина, - рассказал «КП» историк-москвовед Павел Гнилорыбов. - Получилась несуразица. Потому как станцию открыли гораздо раньше первого полета в космос - в 1950 году. Будущему космонавту на тот момент не было ещё и шестнадцати.А на станции «Новослободская» усатого вождя заменили на босую женщину, выпускающую голубей. Хрущёв, говорят, остался недоволен:- Неужели у советской женщины не нашлось денег на обувь?..Этот советский памятник был демонтирован прямо во время путча. По некоторым данным, фигуру пионера, донёсшего на собственного отца-кулака, даже использовали для укрепления одной из баррикад. Российские коммунисты много раз выступали за то, чтобы вернуть юного героя на место. Замечая при этом, что в некоторых городах Павлик по-прежнему стоит на своём месте. Например, в Челябинске и Симферополе.В детском парке на Красной Пресне фигура 13-летнего мальчика появилась после войны - в 1948 году. И простояла там больше сорока лет. Однако сохранить её не удалось. Памятник, изготовленный из бетона, был разрушен.- Оказывается, памятник Николаю Гоголю (скульптор - Николай Андреев) несколько раз переезжал с места на место. На Гоголевском бульваре, который в начале прошлого столетия назывался Пречистенским, писатель не прижился. Уж слишком скорбный вид у согбённого гения. Перевезли на территорию Донского монастыря, а в 1959 году во двор того самого дома, в котором писатель сжёг второй том небезызвестного произведения (Никитский бульвар, 7а). Там Николай Васильевич и пребывает по сей день. Любопытно, но совсем рядом на Гоголевском бульваре (буквально 400 метров) стоит ещё один памятник писателю. Только автор скульптуры уже не Андреев, а Николай Томский.- Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский тоже сменили координаты. Но, правда, всего на несколько метров. Изначально памятник предводителям народного ополчения был установлен перед ГУМом. Правда, в 1818 году это здание называлось Верхними торговыми рядами. Спустя годы, уже в советской России, знаменитую работу Ивана Мартоса перенесли поближе к Храму Василия Блаженного, чтобы Кузьма и Дмитрий не мешали проведению военных парадов.- Пожалуй, самый известный переехавший - это Александр Сергеевич Пушкин. Точнее, памятник ему. Он был установлен в 1880 году в начале Тверского бульвара. Спустя семьдесят лет солнце русской поэзии аккуратно перекатили на противоположную сторону улицы Горького (ныне - Тверская) и развернули на 180 градусов. Памятник стал смотреться гораздо масштабнее. Если до этого он стоял немного в стороне, то теперь занял на площади своё законное центральное место.P.S. Напомним, памятник Дзержинскому на Лубянке был снесен в 1991 году. Он ждет своей участи по сей день на территории парка «Музеон».