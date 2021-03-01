В Москве открылись две детские поликлиники после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие годы в Москве реконструируют более 135 районных поликлиник. Сейчас в 64 из них идёт масштабная перестройка. Обновлённые здания постепенно возвращаются к привычной работе. После комплексной реконструкции в районе Щукино на северо-западе города вновь принимает посетителей детская поликлиника № 58 (филиал № 2) на Новощукинской улице. Одновременно в Лианозове на северо-востоке открылась после капремонта ещё одна детская поликлиника – № 125 (филиал № 2) на Новгородской улице.

- Три десятка поликлиник практически построены и еще полсотни строек будут разворачиваться в этом году, - сказал сегодня, 1 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии обновленной детской поликлиники в Щукино. - Беспрецедентный масштаб. Нам, конечно, важно, чтобы это быстро делалось и самое главное - качественно. Я думаю, что и пациенты тоже будут рады вернуться назад в свою родную поликлинику, получить новое качество обслуживания.

По его словам, в Щукино также продолжается строительство жилья по программе реновации и транспортной инфраструктуры. К примеру, на МЦД-2 скоро появится новая платформа «Щукинская». А в мае начнётся переселение жителей сносимых домов в новостройку на Новощукинской улице. Это 18-этажное здание стало первым домом, построенным в Щукино по программе реновации.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Трехэтажное здание детской поликлиники на Новощукинской улице было построено в 1965 году. В нем во время реконструкции:

- обновили фасады и внутренние помещения;

- поставили новый лифт;

- заменили двери, окна и инженерные коммуникации;

- закупили 593 единицы современного медицинского оборудования, в том числе 2 аппарата УЗИ (один из них переносной);

- по новому стандарту поликлиник - сделали удобную навигацию по кабинетам врачей, открыли отдельный вход через фильтр-бокс для детей с инфекциями, обеспечили современную диагностику и мониторинг пациентов, обустроили комфортные зоны для ожидания посетителей и отдыха врачей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рядом с обновлённой поликлиникой на Новощукинской улице жители уже в мае этого года начнут заселять дом по программе реновации.

В нем 306 квартир. Из них - 51 однокомнатная, 204 двухкомнатные и 51 трехкомнатная. Здесь также построили подземный паркинг на 106 машиномест.

В многоэтажке:

- автоматизированная система контроля и учета расходов энергоресурсов;

- для инвалидов - специально оборудованные две двухкомнатные и три трехкомнатные квартиры;

- в каждой квартире - ремонт «под ключ», просторные кухни, лоджии и балконы застеклены, есть короба для кондиционеров.

Недалёко от новостройки находятся станция метро «Щукинская» и парк на набережной Москвы-реки.

Напомним, по программе реновации в Щукино переселят и снесут 42 дома, в которых живут 8,1 тысячи человек.

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