Переборщила со снотворным: подруга прокомментировала состояние Аланы Мамаевой

Алана Мамаева в дни судебного процесса по делу её мужа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жену бывшего футболиста России Павла Мамаева - Алану Мамаеву - спасают московские врачи. Вечером в среду, 3 марта, ее без сознания нашли в квартире в центре столицы.

Напомним, вчера Алана сообщила в сториз на своей странице в Instagram о том, что муж снова начал ей изменять. По версии женщины, Павел Мамаев изменил ей в Испании, где его клуб «Ростов» перед возобновлением сезона проводил тренировочные сборы. Алана опубликовала фото некоей дамы, испанки, которая якобы является любовницей ее мужа.

«Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все», - написала Алана.

Испанка Ирен Морено, которую Алана считает новой пассией Мамаева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Позже в Instagram появилась запись: «Иногда давать кому-то второй шанс это как давать вторую пулю тому, кто в первый раз в вас не попал, потому что промахнулся».

Напомним, ночь перед потасовками, из-за которых Мамаев и его друг Кокорин попали в колонию, футболисты провели в компании неких девушек. Алана считала, что одна из них была любовницей ее мужа.

Одной из подруг Алана написала, что приняла некий препарат и потом перестала отвечать, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Знакомые примчались к ней на квартиру, но дверь была заперта. Чтобы вскрыть дверь, вызвали МЧС. Алана лежала без сознания на полу.

По данным «Комсомольской Правды», Алану Мамаеву отвезли в одну из столичных больниц из элитного ЖК Redside на 2-й Черногрязской улице в Пресненском районе Москвы.

Мы позвонили Алане, на звонок ответила ее подруга Юлия.

- У Аланы сейчас все хорошо, она спит. Скорую мы ей вызвали, да. Она днем выпила снотворное и немного переборщила. Выпила четыре таблетки и уснула. Я испугалась, когда не смогла ее разбудить и позвонила в 112,- рассказала девушка. - Приехали врачи и поставили Алане капельницу. Она не в больнице сейчас, а дома. Чувствует себя неплохо.

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