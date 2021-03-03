«Я не смогла ее разбудить и позвонила 112»: «КП» поговорила с подругой Аланы Мамаевой, которая якобы пыталась покончить с собой

Алана и Павел Мамаевы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Комсомольской Правде» стали известны детали происшествия с участием Аланы Мамаевой, жены экс-футболиста сборной России Павла Мамаева. Напомним, ранее появилась информация, якобы Алана пыталась покончить с собой. Женщина сообщила в соцсетях, что муж снова начал ей изменять - на этот раз с девушкой из Испании. Сегодня днем она перестала отвечать на звонки друзей. Дверь ее квартиры пришлось вскрывать. Алану нашли на полу без сознания. Мамаеву спасали врачи.

Мы позвонили Алане, на звонок ответила ее подруга Юлия.

- У Аланы сейчас все хорошо, она спит. Скорую мы ей вызвали, да. Она днем выпила снотворное и немного переборщила. Выпила четыре таблетки и уснула. Я испугалась, когда не смогла ее разбудить и позвонила в 112,- рассказала девушка. - Приехали врачи и поставили Алане капельницу. Она не в больнице сейчас, а дома. Чувствует себя неплохо.

Сам Павел Мамаев, ныне выступающий за «Ростов», новый скандал пока не комментирует.

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