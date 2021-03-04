Красавица, модель и адвокат: Что известно об испанке, которую Алана Мамаева назвала любовницей мужа

Испанка Ирен Гарсия Морено закрутила роман с Павлом Мамаевым. По крайней мере, в этом уверена жена футболиста. Фото: Личный архив

Футболист «Ростова» Павел Мамаев вновь оказался в эпицентре скандала. Только, казалось бы, все подзабыли их с Кокориным громкий судебный процесс (после ночной гулянки друзья избили случайного водителя и чиновника Пака, за что отсидели в колонии), - на тебе новое ЧП!

Жена Павла Алана Мамаева на днях обвинила мужа в измене. 33-летняя женщина выложила в соцсетях фото некоей брюнетки. И написала: «Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает».

Ирен Морено младше Мамаева на 4 года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Я РЕАЛЬНО ЗАНОВО ВЛЮБИЛАСЬ В СВОЕГО МУЖА»

Уже известно, что девушку на фото зовут Ирен Гарсия Морено. И да, она испанка. «Ростов», за который сейчас выступает бывший полузащитник сборной России, в феврале готовился в Марбелье к продолжению сезона. Команда провела на побережье моря Альборан несколько недель кряду. По версии Аланы, именно там Павел закрутил роман с новой девушкой.

Алана и Павел Мамаевы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известно, что у семейной пары и до этого были подобные скандалы. В декабре 2018 года, когда Павел уже сидел в СИЗО, Алана заявила, что будет разводиться с мужем. Такое решение она приняла, когда увидела видео из той самой кофейни (где Кокорин махал стулом). На этой записи некая девица ложится на скамейки около футболиста - головой в, так скажем, паховую область. А потом они весьма откровенно обнимаются. По версии Аланы, ту ночь ее законный супруг и отец ее дочери отрывался в компании друзей и любовницы.

Ирен Гарсия Морено работала моделью. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впрочем, буквально через несколько дней Алана заявила, что Павел ей все-таки муж и надо учиться прощать. Когда осенью 2019-го Павел вернулся на свободу, супруги - если верить Instagram - начали жить душа в душу.

«Сейчас я реально заново влюбилась в своего мужа, - признавалась молодая женщина журналистам. - У нас все классно. Отличный секс и взаимопонимание».

И вот - новый поворот.

«МОЙ КОРОЛЬ»

Так кто же такая эта таинственная красавица Ирен Гарсия Морено?

Ей 28 лет. Получается, что она на 4 года младше Павла Мамаева и на 5 - его жены.

Алана Мамаева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известно, что Ирен какое-то время работала моделью, но при этом имеет юридическое образование - консультирует как адвокат в одной из фирм.

При этом в ее Instagram немало эффектных фото в купальнике. Плюс неизменные для инстадив снимки на фоне различных достопримечательностей (Мадрид, Барселона, Париж). Ну и, конечно, еще на фотках много моря.

Интересно, что судя по картинкам в Инсте, у девушки есть молодой человек. Ну или по крайней мере был. Около трех лет назад она опубликовала совместный снимок с неким татуированным красавцем (Ирен что-то шепчет парню на ушко, обнимая). Снимок подписан: «Мой король» (My King).

Это фото Ирен подписала просто: "Мой король". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В комментарии к этому фото уже пришли россияне. Шутят.

«А как же Паша?», - пишет один пользователь.

«А это Мамаев, да? Я просто не знаю его в лицо», - юморит другой.

Самой же Ирен Гарсия Морено, судя по всему, не до смеха. Алана Мамаева в соцсетях опубликовала не только ее фото, но и даже номер телефона. Испанка общаться с журналистами отказывается. Но написала в соцсетях, что готовится подавать в суд на Алану Мамаеву - за публикацию ее, Ирен, данных и угрозы в личных сообщениях.

Напомним, после случившегося Алана Мамаева госпитализирована в больницу имени Склифосовского в состоянии средней тяжести. Предполагают, что женщина пыталась покончить с собой.

Павел Мамаев эту историю пока никак не прокомментировал.

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