Убил троих детей и бабушку: Что известно о семье, которую зарезал дядя в Ликино-Дулево

Сергею Морозову 32 года. Фото: СОЦСЕТИ

Небольшой городок Ликино-Дулево в Подмосковья потрясла кровавая драма. Вечером в квартире на улице Степана Морозкина убиты четыре человека: 45-летняя женщина и трое ее внуков. Двойняшки-двухлетки и их восьмилетняя сестренка. «Комсомольская правда» рассказывает все что известно о трагедии к этому моменту.

Мальчикам-близнецам было 2 года. Фото: СОЦСЕТИ

СЕМЬЯ БЕДНАЯ

Ликино-Дулево - небольшой город в Орехово-Зуевском округе. Здесь живут менее 30 тысяч человек. Половина города — частный сектор, половина — советские пятиэтажки. Дом, в котором случилось убийство, один из самых высотных в этих краях — девятиэтажка на шесть подъездов.

Здесь жила Татьяна Крутова (45 лет) — молодая бабушка. К ней после развода переехала дочь Ирина (28 лет) с тремя детьми.

— Дочка и мальчики-двойняшки от разных мужчин. С последним они разошлись не так давно. Семья бедная, но опрятная. До этого ее все знали по отцу Ирины. Он 12 лет сидел за убийство, — рассказывают корреспонденту kp.ru соседи семьи.

Татьяна торговала мясом в отделе у местного ТРЦ «Дворец». Ее дочь Ирина тоже занята в торговле на здешнем рынке. 7 марта она вернулась с работы домой. Но дверь никто не открывал, к телефону не подходил. Женщина заволновалась и позвонила в полицию.

Приехал наряд, вызвали слесарей вскрыть дверь. Перед глазами Ирины и полицейских — страшная картина. Мебель и пол в квартире в крови. В комнате раскиданы тела бабушки и внуков. Их зарезали.

Девочке 8 лет. Фото: СОЦСЕТИ

«ДОПРОСИТЬ НЕ УДАЛОСЬ»

Главного подозреваемого установили быстро. В тот день в гости должен был зайти Сергей Морозов. Он двоюродный брат Ирины и дядя ее детей.

Морозову 32 года. Тощий молодой человек, на вид никакой не маньяк. Все его друзья как один утверждают: тихоня.

— Ровно общался со всеми, не конфликтовал. Катался на велосипеде, в компьютер играл. После школы пошел на механика в колледж (Ликино-Дулевский политехнический колледж — прим.авт.). После на завод шлифовщиком устроился. Дальше наши дорожки с ним разошлись, но когда встречала его, он все время где-то на производствах трудился, — рассказывает kp.ru одноклассница подозреваемого.

С детьми погибла их бабушка. Фото: СОЦСЕТИ

Через пару часов после обнаружения тел Морозова задержали.

— Допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на проведение медицинского освидетельствования, — пояснили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Знакомые Морозова не по школьной юности, а по взрослой жизни не удивлены информацией, что мужчина мог быть под веществами.

По факту убийства четырех человек возбуждено уголовное дело. По статье грозит до 20 лет колонии или пожизненный срок.

— На месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа из числа наиболее опытных сотрудников. Проводится осмотр, допрашиваются родственники. Ход расследование уголовного дела поставлен на контроль и.о.руководителя ГСУ СК России по Московской области Александра Старикова, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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