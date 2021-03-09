Новые пункты вакцинации от коронавируса в Москве откроются 10 марта 2021 года

Прививку в торговых центрах можно сделать без записи – ежедневно с 10.00 до 21.00. Фото: Андрей АБРАМОВ

В столице начинают работать еще два кабинета вакцинации от коронавируса в торговых центрах - «Круг» и «Тройка». Сделать прививку здесь можно будет бесплатно и без записи.

- Начиная с 10 марта, выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начнут работу в двух новых точках. Каждую неделю выездные бригады вакцинации «въезжают» в новые популярные локации столицы. Мы видим, что вакцинация в таких, казалось бы, нетрадиционных локациях привлекает все большее количество жителей, – сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Прививку в торговых центрах можно сделать без записи – ежедневно с 10.00 до 21.00. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС (если есть). Вакцинация проводится в два этапа, поэтому через три недели после первой инъекции нужно вернуться за вторым компонентом «Спутник V».

- Пациенты перед прививкой проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Сделать прививку в ТЦ "Круг" и "Тройка" можно будет бесплатно и без записи. Фото: Андрей АБРАМОВ

Для введения первого компонента (также и второго) потребуется около 40 минут: 10-15 минут - на медицинский осмотр, 30 минут - поствакцинальный осмотр.

На сегодняшний день в Москве прививку от коронавируса сделали более 700 тысяч человек, ежедневно на вакцинацию приходят 10-15 тысяч (в зависимости от дня недели).

Без записи: места, где можно сделать прививку от коронавируса:

- ГУМ, Красная площадь, 3 (1 линия, 3 этаж). Станция метро «Охотный ряд»,

- ВДНХ, в левом крыле арки главного входа. Станция метро «ВДНХ»,

- театр «Геликон Опера», улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1–2. Станция метро «Чеховская»,

- фудмолл «Депо», улица Лесная, дом 20, строение 3. Станция метро «Белорусская»,

- флагманском офисе «Мои Документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская набережная, дом 2. Станция метро «Выставочная»,

- ТЦ «Европейский» (0-й этаж, вход 5), площадь Киевского Вокзала, 2. Станция метро «Киевская»,

- ТЦ «Щелковский» (на 4 этаже), Щелковское шоссе, 75. Станция метро «Щелковская»,

- ТЦ «Гагаринский», улица Вавилова, 3. Станция метро «Ленинский проспект»,

- ТЦ «Ривьера», Автозаводская, 18. Станция метро «Автозаводская»,

- ТЦ «РИО», Ленинский проспект, 109. Станция метро «Юго-Западная»,

- ТЦ «Дубровка», Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 3. Станция метро «Дубровка».

- ТЦ "Круг", Старокачаловская улица, 5 А. Станция метро "Улица Старокачаловская",

- ТЦ "Тройка", Верхняя Красносельская улица, 3-а. Станция метро "Красносельская".

Где еще сделать прививку?

Вакцинацию против коронавируса можно сделать в одном из 100 кабинетов в городских поликлиниках. Они работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Также привиться можно в частных медицинских клиниках – сама вакцина бесплатная, а оказание услуг платное.

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