Соучастник убийства следователя Евгении Шишкиной получил 9,5 лет колонии

Следователя Евгению Шишкину убили во дворе собственного дома осенью 2018 г. Фото: ТАСС, МВД

Еще один соучастник громкого заказного убийства следователя Евгении Шишкиной отправится в колонию.

Напомним:

- Старший следователь транспортной полиции по ЦФО Евгения Шишкина была убита в 2018 году у своего дома в Подмосковье.

- Неизвестный застрелил ее из травматического пистолета, переделанного под боевое оружие.

- Шишкина незадолго до этого раскрыла группу хакеров, которые взламывали системы безопасности нескольких туристических компаний и обналичивали деньги через возврат билетов.

- Босс этой банды Ярослав Сумбаев успел убежать из страны и слал Шишкиной сообщения с угрозами, требуя прекратить расследование.

Позже было установлено, что убийство следователя заказал именно Сумбаев.

По версии следствия дальше было так. Сумбаев познакомился в Сети со школьником из Санкт-Петербурга Кириллом Грунским. (Парню на тот момент было всего 17 лет). Молодому человеку хакер предложил заработать 1 миллион рублей. Что для этого нужно сделать? Убить следователя. Грунский согласился. Но в итоге предложил «сделать дело» своему несовершеннолетнему (те же 17 лет на тот момент) товарищу Абдулазиз Абдулазизову, а деньги поделить. Тот согласился, достал пистолет и выехал из Питера в Подмосковье.

В прошлом году Абдулазизов как непосредственный участник получил 14 лет колонии строгого режима. Сегодня Красногорский суд вынес приговор и Грунскому.

«Он признан виновным в совершении преступлений по статьям «убийство по найму в составе организованной группы» и «незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой», - сообщили в Генеральной прокуратуре. - Суд приговорил соучастника преступления к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».

Ярослава Сумбаева, которого называют заказчиком, в итоге нашли в Тбилиси. Около года назад его экстрадировали в Россию. Следствие по нему еще не завершено. Также в Грузии ждет экстрадиции еще один его подельник Иван Кочетков. Он помогал Сумбаеву доставлять Шишкиной «послания» с угрозами, в том числе за несколько месяцев до убийства следователя поджег ее автомобиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство следователя в Подмосковье: Евгения Шишкина вела дело о крупной афере с покупкой авиабилетов за бонусы

Из-за опасной работы подполковнику предлагали госзащиту – она отказалась (подробности).

За расстрел следователя Шишкиной в Подмосковье подростки-сообщники получили миллион рублей

Исполнителями заказного убийства оказались десятиклассник и студент-медик (подробности).