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Происшествия15 марта 2021 15:23

Чтобы задержать москвича, который не оплатил 2000 штрафов, полицейским пришлось выбить стекло внедорожника

На должнике числятся 2000 штрафов
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Когда нарушитель понял, что запахло жареным, перешел в глухую оборону. Закрыл щелку окна, через которую общался с инспекторами, заблокировал двери

Фото: Оперативная съемка

— Мусора проклятые! — это единственное цензурное оскорбление, которое можно опубликовать. Забористый мат в адрес полицейских раздавался 12 марта неподалеку от парка 850-летия Москвы.

В столичном районе Марьино на Батайском проезде остановили черный Toyota Land Cruiser. За рулем 35-летний москвич — общения с ним уже давно жаждали судебные приставы. Вместе с ними инспекторы ГИБДД и проводили операцию. Вычислили маршрут гражданина по камерам и остановили внедорожник.

Машина в аресте у приставов. На хозяине долг более 5 миллионов рублей. 3 миллиона от этой суммы — 2000 штрафов за нарушение ПДД. А остальная сумма пени и исполнительный сбор за работу приставов.

Первый раз джип не стали изымать, а оставили на ответственное хранение должнику. Это нормальная практика: вроде внушения в духе «не заплатишь, тогда тачка уйдет с молотка». А до тех пор, пока авто в аресте, им пользоваться нельзя.

Однако только долгами послужной список москвича не закончился. Когда у него истекло водительское удостоверение, он не пересдал экзамен по теории и не оформил новый документ. Значит, и за руль не имел права садиться.

Когда нарушитель понял, что запахло жареным, перешел в глухую оборону. Закрыл щелку окна, через которую общался с инспекторами, заблокировал двери.

— Сотрудники приняли решение разбить стекло и разблокировать замки, чтобы задержать агрессивного нарушителя. Он был доставлен в ОМВД по району Марьино, — сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

За неповиновение требованиям полиции и управление машиной без водительских прав, на грубияна завели административные дела. По итогу суд дал ему 10 суток административного ареста.

После инцидента джип судебные приставы увезли на спецстоянку. Если в ближайшее время должник не погасит штрафы, иномарку пустят с молотка. Правда, покрыть весь долг продажа «Крузака» вряд ли сможет. На вторичном рынке такая машина стоит от 2 — 3 млн рублей. Но с учетом выбитого стекла и продажи через приставов, сумма явно будет скромнее.

КСТАТИ

Водитель с 2000 штрафов пока рекордсмен в публичном списке нарушителей. Однако были и в Москве другие живописные истории с должниками. В ноябре прошлого года задержали 37-летнего москвича, у которого было штрафов на 1 миллион рублей. Большинство были за превышение скорости.

В конце лета-2020 задержали водителя Mercedes, который дважды в день с начала года нарушал правила. В базе на него было 500 протоколов. А попался в очередной раз он в состоянии опьянения за рулем.

Дамы за рулем иногда также становятся антагонистами таких историй. В Новой Москве остановили 35-летнюю женщина, которая за несколько лет накопила 1076 штрафов. Общая сумма долга превысила 1 миллион рублей.

Проверить свои штрафы можно на официальном сайте ГИБДД. Для этого нужно ввести госномер автомобиля и свидетельства о регистрации ТС.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ