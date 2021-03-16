Реставрация старинных зданий в Москве: Доходный дом купца Быкова восстановлен после пожара

Доходный дом купца Быкова восстановлен после пожара. Фото: stroi.mos.ru

Дворянские усадьбы, купеческие дома, уникальные особняки и другие памятники архитектуры обновляют в столице не первый год. За последнее десятилетие реставраторам удалось сохранить 1578 объектов культурного наследия.

«Несмотря на все проблемы, связанные с COVID-19, с бюджетом, экономикой, мы нисколько не урезали программу реставрации, - сказал сегодня, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра реставрации Доходного дома купца Быкова. - В прошлом году мы отреставрировали 120 зданий. Из них 14 - это спасенные здания, которые находились в руинах. На будущий год ещё около 100 зданий мы должны отреставрировать. Программу нисколько не уменьшили, понимая ее важность».

Сегодня мэр Сергей Собянин присвоил звание «Почётный реставратор города Москвы» известным и авторитетным специалистам реставрационной отрасли. Среди них:

- главный архитектор ООО «Стройпроектреставрация» Татьяна Аверина, участвовавшая в обновлении гостиниц «Ленинградская» и «Украина» и руководившая реставрацией Дома Орлова-Денисова;

- ведущий специалист отдела технологии реставрационных работ ООО «Сириус Проект» Татьяна Лаптева. В ее послужном списке - восстановление здания Центрального Манежа после пожара в 2004 году, реставрация Большого Кремлевского дворца, здания скоропечатни товарищества «Левенсон А.А., Казанского и Ярославского вокзалов, Свято-Троице Сергиевой Лавры в подмосковном городе Сергиев Посад;

- генеральный директор проектно-реставрационной компании ООО «ТИАМАТ-проект» Владимир Покачалов. В числе его работ - павильоны «Земледелие» (Центр славянской письменности «Слово») и «Атомная энергия» (Дворец госуслуг) на ВДНХ.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Доходный дом купца Быкова (2-я Брестская ул., д. 19/18, стр. 1) считается одним из самых известных памятников московского модерна. Его построили в начале прошлого века по проекту архитектора Льва Кекушева.

Здание можно сразу узнать по фирменному «кекушевскому» стилю - волнообразно очерченные фасады, тонкая лепная отделка и сложные оконные переплеты.

В советские годы дом отдали под разные ведомства и службы. С 1990-х годов здание пустовало из-за аварийного состояния. Много ценного в нем тогда все же сохранилось - , выпуклые «дутые» оконные стекла, лепные украшения, оригинальные водосточные трубы, облицовка фасадов и лепнина, в том числе львиная маска над проездной аркой – фирменный профессиональный знак Льва Кекушева.

В сентябре 2009 года во время сильного пожара выгорела часть четвертого этажа. Дом полностью лишился крыши. Часть межэтажных перекрытий обрушилась на всю высоту здания – от верхнего до первого этажа. Одна из парадных лестниц превратилась в руины.

Во время реконструкции в здании:

- укрепили фундамент, подвалы здания, заделали трещины и убрали коррозию каркаса;

- восстановили несущие кирпичные стены, дверные и оконные проемы;

- раскрыли поздние закладки проемов, вернули первоначальные окна и двери, в том числе в подвале;

- заново установили утраченную лестничную клетку по 2-й Брестской улице и отреставрировали лестничную клетку по улице Юлиуса Фучика;

- вернули исторические уличные фасады с эркерами, карнизами, лепниной и парапетами, в том числе над проездной аркой вновь появилась «Маска льва»;

- отреставрировали парадную лестницу и внутренние покои.

Теперь в обновлённом доме откроются апартаменты.

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