Пустые полки, огромные скидки: в Москве закрывается легендарный магазин «Елисеевский»

Некогда полные полки «Елисеевского» нынче опустели Фото: Андрей АБРАМОВ

Сейчас тут не так уж и дорого. Ценники почти всех товаров «желтые»: кричат о скидке в 30-50%. Не скинули только стоимость продуктов с длинным сроком хранения, вроде оливкового масла.

Больше половины прилавков пустуют, но ветер между рядов не гуляет. В магазин «Елисеевский» (Тверская, 14) по-прежнему то и дело заходят любопытные посетители. Большая часть — зеваки, которые, как и мы, прознали про закат легендарного гастронома.

И ЛАМПА НЕ ГОРИТ, И ОКНА ВСЕ В ПЫЛИ

Окна магазина покрыты уличной копотью. Другие отделы вдоль Тверской себе такого не позволяют. Внутри «Елисеевского» та же шикарная лепнина и росписи. Но в торговом зале царит полумрак. Свет дают только гигантские люстры, в которых давно перегорела добрая половина лампочек. Остальное освещение выключено. Круглосуточный режим работы магазин сменил на стандартные до 22:00.

Так выглядел магазин в сытые годы Фото: Евгения ГУСЕВА

Брать в «Елисеевском» практически нечего. В корзинах валяются пожухлые груши и яблоки, разноцветные бутылки лимонада расставлены так, будто выдерживают ковидную дистанцию. Владельцы магазина не теряют оптимизма, пытаясь в конце марта продать новогодние безделушки со скидкой.

Жизнь еще теплится вокруг гастрономического островка: готовая еда и кулинария. Иду туда с вопросом, куда делось все изобилие с полок.

— А вот! — грустно улыбаются продавщицы.

— Что «вот»? То есть совсем уже «вот»?

— Ага…

— Продукты все раскупили, новых не завозите?

Продавец бросила взгляд в сторону прилавка с готовой едой. Дескать, вот где весь ассортимент с полок. К слову, в разгар рабочего дня готовую продукцию активно брали дамы в дорогих пальто. Одна набрала запеченой форели и три уцененных матрешки по 700 рублей каждая из отдела Russian Souvenir.

Теперь здесь одинокие бутылки газировки выдерживают дистанцию Фото: Андрей АБРАМОВ

— До какого числа работаете?

— Нам не говорят, но сотрудников осталось пять человек на смену. Раньше было в три раза больше. Думаю, еще пару недель, и в апреле будем искать новую работу, — поделилась кассир.

ДВОРЕЦ УРАЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННИЦЫ

— «Елисеевский» был обязательной точкой всех пешеходных экскурсий по Тверской, — рассказывает московский гид Татьяна Дронова. — Дом построен в конце XVIII века. Возводился как личный дворец, резиденция наследницы уральских заводов Екатерины Козицкой. Особняк перешел по наследству ее потомкам, которые породнились с дворянами Волконскими. Здесь был светский салон, в котором бывали Пушкин, Жуковский, Тютчев.

В гастрономе явно экономят не только на закупке ассортимента, но даже на электричестве Фото: Андрей АБРАМОВ

Собеседница рассказывает, что после Козицкой дом дважды перестраивали в конце XIX века новые хозяева. Последним владельцем в императорской России был петербургский миллионер Григорий Елисеев. Он превратил дворец в магазин, в котором всегда можно было купить заморские деликатесы и импортные вина.

— В советские годы магазин назвали «Гастроном №1». Он стал универсамом для партийных бонз и прочей элиты. Какое-то время был закрыт для свободного посещения. Советую посмотреть сериал с Маковецким «Дело Гастронома №1» (2011) об уголовном преследовании директора универмага в 80-е годы. Его, конечно, снимали не здесь, а в павильонах, но эпоху и роль магазина в жизни верхушки картина передает хорошо, — добавляет собеседница «КП».

Эксперты говорят, что «Елисеевский» держался не только на олигархах, но и на городском среднем классе. Последние в пандемийный год особенно сдали Фото: Андрей АБРАМОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему закрывается «Елисеевский»?

Администрация магазина не ответила на запрос «Комсомольской правды» о сроках и причинах закрытия. Отзывы в интернете последних месяцев вопят о «хамском обращении продавцов». Из отзывов понятно, что с начала марта 2021-го полки магазинов перестали пополнять.

Маркетолог Николай Григорьев рассказал kp.ru, что уже в конце 2020 года было понятно: очередная эпоха в истории легендарного магазина закончилась. Принадлежал он небольшой сети элитных супермаркетов «Алые паруса».

Проход в винный зал закрыт уже пару недель Фото: Андрей АБРАМОВ

— Это непрофильный бизнес московских застройщиков «Донстрой». Обычная история: когда люди хорошо зарабатывают, им хочется иметь интересный побочный проект. Магазин был премиальный. Сначала его подкосило эмбарго, а затем падение доходов населения. Можно возразить, что у олигархов доходы не упали. Но на одних олигархах подобные магазины существовать не могут. Они опираются на городской средний класс. Эти люди как раз серьезно пострадали в последнее время, — рассказал Николай Григорьев.

Эксперт говорит, что во время кризисов от подобных «игрушек» — непрофильных активов — серьезные компании избавляются в первую очередь. При этом подобный шаг не означает, что у владельцев все плохо. Скорее это показатель сильного менеджерского решения.

Петербургский купец Григорий Елисеев открыл здесь гастроном в 1901 году Фото: Андрей АБРАМОВ

— На рынке ходят слухи, что площадь «Елисеевского» займет одна из федеральных сетей и развернет здесь свою премиальную часть. Площади тут первоклассные. К тому же за ними сила бренда, магазин — часть городских легенд. Бренд стоит больших денег, это колоссальный актив. И если его сохранят для Москвы, коренные жители только спасибо скажут.