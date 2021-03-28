"Когда пиво выпью, то происходит помутнение": 26-летний мужчина рассказал о зверском убийстве подростка в Солнечногорске

В квартире на Парковом бульваре Константин и Иван были вдвоем

Знакомство на автобусной остановке с неизвестным мужчиной обернулось для 15-летнего подростка смертью. Мальчик явно хотел только развлечься, поиграть в компьютерные игры, но был убит 26-летним новым знакомым. Мужчина уже арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве подростка. Следователи продолжают выяснять подробности зверского убийства в Солнечногорске.

- 26-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 15-летнего подростка (ч.1 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ГУ СК по Московской области.

Из-за конфликта сбежал из дома

Первым о пропаже 15-летнего сына Ивана (имя изменено) сообщил его отец Кирилл. Родитель честно сказал полицейским, что с сыном они накануне повздорили. Однако Иван 25 марта все же пошел в школу в Зеленограде, учителя подтвердили его присутствие на занятиях. После чего школьник поехал не домой, а в Солнечногорск. Там на автобусной остановке он познакомился с 26-летним Константином, которому сказал, что сбежал из дома и теперь ему негде ночевать. Мужчина предложил переночевать у него в деревне Голубое Солнечногорского района.

- Мужчина предложил подростку зайти в магазин, где на его глазах он своровал пиво. Попасть в квартиру через дверь у них не получилось и они влезли в квартиру через балкон. Выпили пиво, Константин предложил поиграть в смертельную игру «убить и оживить». Подросток решил рискнуть, но прежде рассказал друзьям о своей затеи и новом знакомом. В соцсетях Ивана стали отговаривать и советовали вернуться домой, - рассказывает источник в правоохранительных органах.

Спустя несколько часов в Солнечногорском районе был обнаружен труп 15-летнего подростка c многочисленными ножевыми ранениями. Убийца переоделся, выбросил в мусорный бак свою одежду и уехал на автобусе во Владимирскую область. Там на даче его и задержали.

- Не знаю, что произошло. Конфликта у нас не было. Когда пиво выпью, то происходит помутнение, - признался при задержании 26-летний Константин.

После совершения преступления мужчина хотел скрыться, уехав на дачу во Владимирскую область

Хотел организовать свой концерт

Следователи пытаются восстановить картину происходящего. В квартире на Парковом бульваре Константин и Иван были вдвоем.

- В какой-то момент у обвиняемого возник умысел на убийство подростка. Приискав нож мужчина нанес потерпевшему около 38 ножевых ударов в область туловища и конечностей. От ранения подросток скончался на месте, - рассказали в ГУ СК по Московской области.

Обвиняемый пытается сейчас оправдать себя и сказать, что все произошло неосознанно — по пьянке. Но следователи уже выяснили, что Константин ранее неоднократно судим — за умышленное причинение вреда здоровью и по статье «Применение насилия в отношения представителя власти». Последнее время работал в коммунальном предприятии.

О 15-летнем Иване друзья вспоминают, как о хорошем парне. Он мечтал стать музыкантом и выступать.

- Он был разносторонний. Любил играть на гитаре, рисовал. Все говорил: «Вот позову вас на свой концерт». Жаль, что мы на него не попадем, - рассказал друг Андрей.

В центре помощи и поддержки многодетных семей об Иване и его отце отзываются позитивно. Говорят, что воспитание у мальчика было хорошее.

- В одной из наших семей большое горе. Многие уже знают подробности этого убийства. К такому горю трудно подобрать слова. Семья помогала нам на наших мероприятиях «День защиты детей». Отец Кирилл проводил для детей «Урок труда», всячески помогал, - рассказали в центре помощи и поддержки многодетных семей.

ОФИЦИАЛЬНО

- С участием обвиняемого следователем и криминалистом проведена проверка показаний на месте, а также несколько допросов. Назначено проведение судебно-медицинской, генетической, дактилоскопической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в ГУ СК по Московской области.