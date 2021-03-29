Погода в Москве в апреле 2021: Синоптики обещают идеальную весну

Апрель в Москве по средней температуре будет теплее, чем обычно Фото: Михаил ПАТЛИС

Март, который удивил москвичей метелями, 20-градусными ночными морозами и “вечными” сугробами, под занавес резко сменил настроение – и вот уже несколько дней радует ярким солнцем, ясным небом и 12-градусным теплом. В итоге по средней температуре первый месяц весны оказался на полградуса теплее климатической нормы – хотя казался нам очень холодным и совсем зимним.

Какой будет погода в Москве в апреле 2021? Синоптики поделились с “КП” прогнозами.

- Если в минувшие выходные вы гуляли в парках или провели время на даче, наверняка даже слегка загорели. Впрочем, уже во вторник, 30 марта, погода изменится, - предупреждает читателей “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Во второй половине дня, после 15 - 18 часов (в зависимости от района) начнется небольшой дождь. Больше всего осадков выпадет в ночь на 31 марта. И днем в среду тоже будет мокро. В общей сложности столице достанется 6 – 8 мм влаги. Это не много, никаких катаклизмов не предвидится. Дождь будет хорошим, весенним, разрушающим сугробы и очищающим землю. Принесет его теплый атмосферный фронт, поэтому и после дождя не похолодает.

Мало того – даже потеплеет! В четверг, 1 апреля, Гидрометцентр России обещает +14 градусов. А это на 8 – 9 градусов выше, чем положено по климатическим нормам.

В пятницу +12, в субботу не выше +10, в воскресенье, 4 апреля, +11 градусов – в общем весна пришла всерьез!

- В субботу из-за циклона возможны дожди, поэтому в этот день будет чуть прохладнее, - объясняет Татьяна Позднякова. - На следующей неделе, судя по расчетам прогностических моделей, вернется антициклон с солнечной, сухой и теплой погодой. Так что начало апреля у нас отличное! И вся первая половина месяца, судя по всему, будет такой же.

Снега в Москве, особенно в центре города, уже не осталось. Но в Подмосковье и на дачных участках он еще лежит. На метеостанциях, где высоту снежного покрова измеряют по всем правилам, она составляет 25 – 28 см. Но уже к концу недели благодаря теплу и дождям даже там останутся жалкие 1 – 3 см снега.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра России, апрель в Москве по средней температуре будет теплее, чем обычно.

- Это не исключает сюрпризов и короткого возвращения холодов во второй половине апреля. Речь все-таки о средней температуре за месяц, а в отдельные дни возможно всякое, - напоминает Татьяна Позднякова.