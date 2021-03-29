Таксисты из Балашихи пожаловались на провокационные забастовки в Железнодорожном

Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Ранее утро 29 марта. Парковка гипермаркета по улице Советская в балашихинском микрорайоне Железнодорожный. Местные жители заметили скопление людей в окружении машин такси.

Особого значения не придали: по соседству расположены несколько автопарков такси. Свои машины они нередко оставляют ночевать на большой парковке. Поэтому жители решили, что это рядовое собрание перед началом рабочего дня.

Однако уже днем в соцсетях появился ролик с неофициальной сходки. На видео участники уверяют, что это был митинг против Яндекс.Такси. Якобы все собравшиеся встретились, чтобы противостоять ценовой политике агрегатора. В своих постах таксисты рассказывают, что недовольны минимальной суммой за заказ. Уверяют, что из-за этого их доходы упали.

Такие истории время от времени случаются со всеми компаниями по стране. Особого отклика людей не вызывают. Но эта оказалась интересна не самим поводом, а способом организации так называемого митинга. Как выяснила редакция “КП”, призывающие к митингу не работают с агрегатором Яндекса.

«ПОТРАТИЛ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ»

В редакцию «КП» в течении дня обратились несколько водителей такси. Они рассказали, что на сбор их заманили обманом.

— Проснулся как обычно около шести утра. Собрался, доехал до парка и пересел в рабочую машину, — рассказывает таксист из Балашихи Артем. — Я всегда пораньше выхожу на линию, чтобы успеть в час пик: клиентов на работу доставить, заказов всегда выгодных много.

По словам Артема, первый же вызов за день привел его на парковку к тому самому гипермаркету.

— Стоят человек 15-20, я поодаль припарковался. Жду клиента, а он не идет. Тут мне машут из толпы типа выходи, иди к нам. Подошел, спросил, что за шум. Мне говорят, мол, забастовка у нас, давай присоединяйся. Я, во-первых, испугался, что несогласованная акция, еще полицию вызовут. Во-вторых, какой-то логики во всем том, что там скандировали, не увидел. Только самое лучшее время рабочее потерял, — сетует собеседник редакции.

СКАКАЛИ ПО МАШИНАМ

Еще одна реакция на митинг пришла от водителя Мурада. На странное мероприятие он попал также не по своей воле.

— Я накануне в ночь выходил. Хотел еще утренний час пик застать. Приходит заказ к Metro (магазин, у которого и была забастовка — прим.авт.). Я еще удивился, что семь часов утра, рановато для шопинга. Приехал и вижу толпу. Один мужик забрался на капот машины и неприличные жесты показывал остальным. Это он так демонстрировал свое недовольство.

Таксист рассказывает, что когда понял, в чем суть, попытался возмутиться. Все-таки ложный вызов, рабочее время идет.

— Тогда они сказали, что если я не с ними, они мне все равно работать не дадут. Будут постоянно всей толпой делать сюда заказы и отменять. Были и другие ребята, которые как и я приехали на такие ложные заказы. Постояли 15 минут, посмотрели на этот цирк и поспешили подальше отъехать, чтобы заказы нормальные продолжить брать.

Как стало известно «КП», часть машин на парковке принадлежат местному автопарку «Спринт». В диспетчерской рассказали:

— Сегодня несколько наших машин были на этой стоянке. Но туда таксистов вызвали другие водители. Заказ делали за наличку, чтобы с них не списали деньги за ложный вызов. Получилось не очень хорошо со стороны забастовщиков. В конфликте мы разбирались. Некоторые водители Железнодорожного уверяют, что им приходят заказы по 79 рублей. Мы проверили и по крайней мере сегодня таких сумм не было. Зарабатывать в Яндекс.Такси можно очень хорошо. Но часть водителей отказывается брать заказы за пределами микрорайона. Поэтому они теряют рейтинг и выгодные заказы в Москве. Почему они так делают — мы не знаем. Мир меняется, такси меняется. Давно нет такого, что парк работает только в Железнодорожном.