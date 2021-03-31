Собянин: «Движение на МЦД-4 запустим в 2023 году»

Сергей Собянин во время осмотра будущего участка МЦД-4. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Московские центральные диаметры (МЦД) продолжают развиваться. К первым двум маршрутам Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск уже в ближайшие годы добавятся новые. Один из них - МЦД-4 «Киевско – Горьковский». Он свяжет в Подмосковье город Апрелевка и микрорайон Железнодорожный города Балашиха.

На Московской железной дороге для запуска МЦД-4 и улучшения работы МЦД-2 сейчас реконструируют участок Москва-Каланчёвская – Москва-Пассажирская-Курская - Нижегородская (Карачарово).

«Реконструкция проводится в сложнейших условиях непрекращающегося движения поездов по действующей инфраструктуре, - сказал сегодня, 31 марта, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра будущего участка МЦД-4. - Очень сложный проект. Тем не менее на сегодня 45 процентов работ выполнено. Железнодорожники активно работают, насколько это возможно. Надеюсь, в 2023 году проект будет полностью реализован. Но это потребует ограничений движения на МЦД-2 с конца мая этого года до мая 2022 года. Затем, наоборот, и скорость, и количество поездов будут увеличиваться, и это даст возможность запустить МЦД-4, самый востребованный, самый объемный проект из всех проектов по МЦД».

ЧТО СДЕЛАЮТ

На участке Москва-Каланчёвская – Москва-Пассажирская-Курская:

- обновят действующие 1 и 2 главные пути, а также построят новые 3 и 4 главные пути. Всего уложат 16,5 километра дополнительных путей. Для уменьшения шума от поездов пути сделают полностью бесстыковыми на специальном основании;

- построят 3 железнодорожных путепровода на Комсомольской площади;

- реконструируют 3 автомобильных путепровода на улицах Новая Басманная, Старая Басманная и Казакова, а также пешеходный переход в Хомутовском тупике;

- построят подпорные стены общей длиной 1,86 километра;

- поставят шумозащитные экраны на всей длине участка;

- заменят окна в соседних жилых домах на шумозащитные.

Этим летом начнется второй, более сложный этап реконструкции. В течение года на участке будет действовать реверсивное движение поездов по одному новому пути. Это позволит обновить существующие пути.

Чтобы разгрузить участок, дальние поезда переведут на новый железнодорожный вокзал «Восточный». Для пассажиров его откроют 29 мая 2021 года.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

После реконструкции участка Москва-Каланчёвская – Москва-Пассажирская-Курская:

- сократится интервал движения поездов на МЦД-2 и откроется движение по МЦД-4;

- пропускная способность вырастет в два раза – со 178 до 353 пар поездов в сутки;

- пассажирских мест станет больше в 2,5 раза – с 706 тысяч до 1,8 миллиона в сутки;

- фактически заново откроется станция Каланчёвская. На месте морально и технически устаревшей остановки появится современный транспортный хаб. Две новые платформы для поездов МЦД-2 и МЦД-4 оснастят навесами на всю длину. В подземном пассажирском терминале разместят кассы и туалеты;

- удобнее станет пересадка на станцию метро «Комсомольская» и три железнодорожных вокзала – Ленинградский, Ярославский и Казанский.

КОГДА ОТКРОЮТ

Реконструкцию участка Каланчёвская – Курская планируют завершить в марте 2023 года, то есть на 1,5 года раньше намеченного срока.

ТТХ

Маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) «Киевско-Горьковский» выглядит так:

- длина - 86 километров;

- 37 остановочных пунктов;

- конечные станции - Апрелевка Киевского направления и Железнодорожный Горьковского направления МЖД;

- с 18 станций - пересадки на станции метро, МЦК и МЦД;

- движение поездов с интервалами до 5 - 6 минут в часы пик и без дневных перерывов;

- суточный пассажиропоток - 455 тысяч человек, что на 84% больше, чем сейчас.

Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 миллиона человек. Столица станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других соседних поселений