С 5 апреля на 193 улицах Москвы вырос тариф на парковку и стоимость услуг эвакуации

Сегодня в понедельник, 5 апреля, новые тарифы начали действовать на 193 участках столичных дорог. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Об увеличении стоимости парковки в столичной мэрии предупреждали заранее. Сегодня в понедельник, 5 апреля, новые тарифы начали действовать на 193 участках столичных дорог. Большинство из них находятся в самом центре Москвы и если раньше на этих участках час парковки стоил 150 – 200 рублей, то теперь тариф максимальный – 380 рублей за час.

По мнению столичного департамента транспорта, такая мера должна разгрузить парковки. Логика такова: стоимость подняли только на тех участках, где раньше загруженность парковок была максимальной. Ожидается, что из-за подорожания автомобилисты сократят время парковочных сессий, а значит и свободные места появятся.

Полный список подорожавших улиц, смотрите на нашем сайте. Следую все тому же алгоритму загруженности парковок, с 5 апреля кое-где снизили тариф. Парковаться дешевле станет на 2-м и 4-м Самотёчных переулках, Переяславской улице и Дербеневской набережной.

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Но на этом сюрпризы для автомобилистов не заканчиваются. С 5 апреля в столице вырос тариф на эвакуацию машин на штрафстоянки, а так же стоимость их хранения.