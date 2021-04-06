«Ты меня любишь? Давай их убьем!»: Миллионера и его ревнивую жену, зарезавших в Подмосковье семью любовницы, поймали 16 лет спустя

Миллионера и его ревнивую жену, зарезавших в Подмосковье семью любовницы, поймали 16 лет спустя. Фото: ГСУ СК России по Московской области.

Спецназу пришлось карабкаться через высокий забор, когда обитатели дома уже спали. Пока часть бойцов СОБРа взламывали дверь особняка, несколько человек лезли на балкон. Все быстро и четко, как в кино. И в этот момент массивные металлические ставни на всех окнах поползли вниз. Кто-то пытался забаррикадироваться в доме.

Элитный поселок под Одинцовом, трехэтажная кирпичная вилла. Хозяева - тихая семейная пара - купили ее несколько лет назад. Когда СОБР ворвался в комнаты и владелец особняка уже лежал на полу в наручниках, на вопрос «Вы знаете, в чем вас подозревают?» он спокойно ответил: «В убийстве»... За мужчиной гонялись целых 16 лет.

УЕХАЛИ ПОКАТАТЬСЯ

Первое тело нашли в Десне летом 2004 года. Река неподалеку от подмосковной Апрелевки - скромная. В широких местах не больше пяти метров. И не самая глубокая. Труп увидели рыбаки. Вызвали полицию.

Молодая женщина в легкой одежде. Блондинка. Ее ударили ножом десяток раз. Походящая под описание женщина уже несколько дней числилась пропавшей.

23-летняя Алина Астреина в вечер своего исчезновения оставила сына соседке и поехала с мужем покататься на машине. С тех пор ее не видели. И мужа тоже.

Максим Астреин сразу стал подозреваемым номер один. Как версия: зарезал супругу в ссоре и сбежал. Вот и машину его увидели неподалеку. Ее кто-то сжег, будто заметая следы.

В начале осени Астреина нашли. Тело лежало в лесу у Киевского шоссе. Мужчину тоже зарезали. Позже эксперты установили: тем же самым ножом, что и Алину!

Вскоре задержали подозреваемого - подсобного рабочего одного из здешних поселков. Сперва он на допросах отнекивался. Но потом заговорил. И оказалось, что супруги Астреины зверски убиты из-за ревности, дикой любви и дорогих подарков.

У Алины и Максима Астреиных остался маленький сын, который после трагедии попал в детдом. Фото: ГСУ СК России по Московской области.

«ПРИКИПЕЛ»

За пару лет до своей гибели Алина Астреина закрутила роман с женатым мужчиной. Солидный человек из нефтегазового бизнеса. Владелец загородных домов, квартир и крутых внедорожников.

- Как сам богатый любовник признавался близким друзьям, к девушке он «сильно прикипел», - рассказал «КП» первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Щеголихин. - Не скупился на подарки. Например, купил молодой любовнице «Мерседес» той же модели, что и жене. Шикарные букеты, ювелирные украшения.

Знал ли об изменах Алины ее муж, и как она объясняла появление дорогих вещей, теперь останется тайной. Но жене «нефтяника» стало известно об интрижке на стороне. Алексей и Светлана Смирновы (имена и фамилия изменены) несколько лет жили в официальном браке, у них было двое детей.

- Светлана устроила мужу скандал: либо я и дети, либо она, выбирай, - продолжает полковник юстиции Щеголихин. - Смирнов выбрал семью. Позвонил любовнице. Сказал, что между ними все кончено. Но через какое-то время Светлана снова заговорила об Алине. «Я хочу, чтобы она умерла. Ты должен ее убить!»

Звучит дико. К чему такая жестокость? По одной из версий, Светлана в это время употребляла тяжелые наркотики и уж какие фантазии могли возникнуть в ее голове, одному черту известно. Но самое удивительно, что Смирнов… согласился. Стать «киллерами» он предложил двум мужикам, которые помогали по хозяйству в загородном доме. За убийство пообещал им щедро заплатить.

Задержанный мужчина в 2000-х хорошо зарабатывал в нефтегазовом бизнесе. Фото: ГСУ СК России по Московской области.

«ПРИЕЗЖАЙ НОЧЬЮ К ЛЕСУ»

К лесу деревни Афинеево, ночью, Алину Астреину выманил один из работяг Смирновых. Как рассказывают в следствии, девушка приторговывала наркотиками. Вот мужичек, с которым она раньше уже общалась, и позвонил ей: привези пакетик, куплю!

- Рассчитывали, что Алина Астреина приедет на своей машине и работяги ее зарежут. Но женщина приехала не одна, а с мужем. (Судя по всему, о «бизнесе» супруги он прекрасно знал, поэтому решил лично отвезти ее к клиенту, - Авт.).

План полетел к чертям. Но менять его не стали. Работник Смирновых помахал Алине издалека и та ушла в темноту, а ее муж остался за рулем. По версии следствия, Астреину убивали трое - рабочие и Светлана Смирнова. Лично свела счеты с соперницей!

Сам же бизнесмен теперь должен был расправиться с Максимом.

- Он подошел к машине с одним из разнорабочих и предложил Астреину поговорить. Максим не знал, что его жена уже мертва.

Судя по всему, Смирнов с подельником напали на Астреина, едва сев в салон, и вырубили. Потом отъехали на машине Астреиных на окраину соседней деревни. Там мужчину и убили, бросив тело в лесу. Машину - сожгли.

По версии следствия именно Светлана (имя изменено) уговорила супруга убить его любовницу, а следом - и ее мужа. Фото: ГСУ СК России по Московской области.

ЗАЛЕЧЬ НА ДНО НА ЮГЕ

Следующий день Смирновы провели в панике. Оба понимали, что тела рано или поздно найдут, а дальше могут выйти и на тех, кто причастен к убийству семьи Астреиных. Поэтому решили бежать.

Теперь уже известно - Алексей и Светлана взяли детей и на машине рванули на юг России, в Краснодарский край. Смирновы решили начать жизнь с чистого листа и под другими фамилиями. Смирнов совершил несколько звонков и ему привезли новенькие паспорта граждан Киргизии. Почему именно Киргизии? Бизнесмен все продумал наперед. На тот момент (и вплоть до 2011 года) граждане этой страны могли получить российское гражданство по облегченной программе буквально за три месяца.

- В паспортах изменились не только фамилии, но и даты рождения. Так, например, Светлана по бумагам стала на семь лет моложе. Детям «срезали» по паре лет. Потом у Смирновых родился еще один ребенок. Теперь они многодетные родители.

Позже, прожив несколько лет в Краснодарском крае, семья подала на российское гражданство. Так экс-Смирновы заново легализовались в России. И только недавно они решили вернуться в Москву.

- На что они все это время жили?

- Судя по всему, у Алексея Смирнова еще с нефтяных времен сохранились большие деньги. По крайней мере, официально он с женой нигде не работал. Но после возвращения семья могла себе позволить купить загородный дом и квартиру в Москве.

НЕЙРОСЕТЬ ВСЕХ ПОМНИТ

Вероятно, Алексей и Светлана считали, что для них старая кровавая история закрыта. Один из рабочих-наемников, участвовавших в убийстве, получил 15 лет и уже вышел из тюрьмы. Второй в бегах, на Украине.

Тем не менее супруги ошиблись. Их помогли найти современные технологии.

- У МВД есть система криминалистического и розыскного учета, которая распознает лица граждан, находящихся в розыске, - рассказывает Александр Щеголихин. - Оттуда пришла информация о совпадении лиц супругов, которые находятся в розыске, с лицами двоих людей, которые живут в Москве под другими именами. После этого данная информация поступила на рассмотрения на совещание аналитической группы. Им был направлен запрос на имя Председателя Московского областного суда для изучения приговора, вынесенного одному из соучастников убийства и самого уголовного дела. Были даны конкретные указания на проведение ОРМ и следственных действий.

В результате следователями и криминалистами Подмосковного главка при силовой поддержке подразделений МВД и Росгвардии было произведено задержание супругов.

Алексея Смирнова задержали в загородном коттедже, его жену - в московской квартире, где она ночевала с детьми.

Кстати, ребенок Алины и Максима Астреиных после их гибели попал в детский дом. Родственников, которые могли бы взять его, не нашлось. Что с этим мальчиком сейчас, неизвестно.

ОФИЦИАЛЬНО

Ольга ВРАДИЙ, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области:

- Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области допрошены обвиняемые, проведено опознание, в ходе которого соучастник, отбывший наказание, опознал организаторов. Кроме этого, назначено проведение генетической экспертизы. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (если преступники находились в розыске - срок давности по совершенному преступлению приостанавливается до их задержания, - Ред.).

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