Реставрация памятников Москвы: Особняк наркома Ягоды вновь украсит парадная лестница, а театр «Модерн» - атланты

Трехэтажное здание в Милютинском переулке известно как особняк наркома НКВД Генриха Ягоды. Фото: mos.ru

Дворянские усадьбы, купеческие дома и другие памятники архитектуры восстанавливают в столице каждый год. Казалось бы, 2021-й только начался, но уже открылись после реставрации сразу несколько уникальных зданий в центре Москвы - посольство Бразилии на Большой Никитской улице, доходный дом купца Быкова на 2-й Брестской улице, кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади. В Мосгорнаследии рассказали, что ещё обновят в ближайшие годы.

«ФОРУМ» ПОДНИМАЮТ ИЗ РУИН

Реставраторы сейчас приводят в порядок сразу три уникальных театра. В каждом из них обновят несущие конструкции, фасады и инженерные коммуникации.

К началу 2022 года для зрителей вновь откроется театр Эстрады в историческом комплексе «Дом на Набережной». Его возвели в 1928 - 1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана на Берсеневской набережной. В театре восстановят историческую планировку, двери и окна. Кроме того, воссоздадут паркет из древесины твёрдых пород в зрительном зале и фойе, а также гипсовую лепнину, живописное панно.

К началу 2022 года для зрителей вновь откроется театр Эстрады в историческом комплексе «Дом на Набережной». Фото: mos.ru

Ещё одно ценное здание - электротеатр «Форум» на Садовой-Сухаревской улице. Это один из трёх первых кинозалов столицы, в числе которых «Колизей» и «Художественный». Его буквально поднимают из руин. По оценке специалистов, на реставрацию уйдёт 3 - 4 года. Полностью разрушенный зрительный зал восстановят. Над вестибюлем и фойе заново построят крышу. При этом вернут историческую конфигурацию кровли и воссоздадут слуховое окно. Фойе будут украшать, как и раньше, лепнина, колонны из искусственного мрамора, балюстрады, светильники. У входов вновь появятся старинные фонари и барельефы.

Проектное решение реставрации театра "Форум". Фото: mos.ru

А на Спартаковской площади возрождается театр «Модерн». До революции 1917 года в здании работала хлебная биржа. Потом в нем разместился дом культуры. В 1918 - 1920 годах там выступал на собраниях и митингах Владимир Ленин.

Фасад здания театра "Модерн". Фото: mos.ru

«Специалисты восстановят утраченные детали декора, - рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Это две скульптурные композиции с атлантами — они были на крыше здания, а также балюстрада. На фасаде восстановят капители — верхние части колонн. Их украшали лебеди, несущие в клювах цветочные гирлянды».

ДОМ ДЛЯ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ И ЧЕКИСТОВ

Трехэтажное здание в Милютинском переулке известно как особняк наркома НКВД Генриха Ягоды. В одной из квартир этого дома, построенного в конце 20-х годов для верхушки Народного комиссариата внутренних дел, он жил до ареста в 1937 году. По воспоминаниям сослуживцев Ягоды, в его квартире часто устраивались пышные обеды и ужины для сотрудников органов госбезопасности. В доме жили также революционеры и советские государственные деятели. Многие из них были расстреляны в 30-х годах.

Памятник конструктивизма планируют обновить до конца этого года. В нем воссоздадут историческую лестницу главного входа и отделают ее гранитом. Фасадам вернут первоначальный вид, в том числе и цвет. Почти сто лет назад они были окрашены в охру. Пластиковые окна заменят на деревянные, а также снесут современные металлические козырьки и решетки.

Сейчас в бывшем особняке наркома НКВД располагаются офисы. Фото: mos.ru

ИСТОРИЧЕСКОМУ МУЗЕЮ ПОДЛАТАЮТ КРЫШУ

В комплексе зданий Государственного исторического музея отреставрируют шесть корпусов. Один из них - музей Отечественной войны 1812 года. Его построили в 1890 - 1892 году в неорусском стиле с украшениями на фасаде в виде кокошников и арок. В те времена здесь заседала Московская городская дума.

К осени этого года в музее полностью приведут в порядок кирпичные фасады и кровлю. Пожалуй, больше всего реставраторам придётся повозиться к уникальной многоуровневой, состоящей из нескольких частей крышей. Кроме того, воссоздадут разрушенные декоративные детали и гранитный цоколь со стороны перехода с площади Революции на Никольскую улицу.

В ближайшие два года также обновят ещё пять соседних зданий Исторического музея. Это корпуса и палаты Старого монетного двора и Дома губернского правления, а также Никольские торговые ряды. Проект реставрации подготовят до конца этого года. Кстати, во время масштабных работ музей продолжает принимать посетителей по обычному графику.

Музей Отечественной войны 1812 года отреставрируют к осени. Фото: mos.ru

ЧТО ЕЩЁ

Среди планируемых открытий реставрации этого года:

- Политехнический музей на Лубянской площади;

- музейно-образовательный комплекс «Дом культуры ГЭС-2» на Болотной набережной;

- три павильона на ВДНХ - № 5 «Физика» (бывший Латвийской ССР, теперь в нем откроется музей жилищно-коммунального хозяйства Москвы), № 15 «Радиоэлектроника и связь» (строился для экспозиции регионов Поволжья, сейчас его отдадут под музей Олимпийского комитета России) и № 30 «Микробиологическая промышленность» (бывший «Масличные культуры», в нем появится центр современных биотехнологий - музей «Биотех»);

- товарищество «Эйнем» - городская усадьба на Софийской набережной.

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