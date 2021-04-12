Гироскутер, моноколесо и ролики в Москве: как выбрать, где купить и нужны ли права

- А ну-ка, догони!
Фото: Андрей АБРАМОВ
Тротуары и парки столицы заполняют горожане на необычных средствах передвижения. Особенно много москвичей с моторчиками появляется по весне.
Популярный электротранспорт.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Электровелосипед и электросамокат остаются самыми удобными и универсальными средствами передвижения. Если велик можно складывать, тогда с ним пустят в метро.
Не боитесь упасть? Ваш выбор моноколесо. Главная проблема электрических скутеров и трайков — долгая зарядка и необходимость места под парковку. Не каждый влезет в лифт и пройдет по лестничной клетке. Ролики и гироскутеры используют главным образом для развлечений. Хотя транспортные эксперты верят, что будущее именно за роликами. Они компактные, но пока им не хватает объема аккумулятора.
Большинство электронных средств передвижения ориентированы на вес водителя до 100 — 120 кг. Чем ближе к пределу, тем быстрее разряжается батарея. А еще с большей вероятностью пробьет колесо на кочке.
Юридически электрические средства мобильности в законах никак не закреплены. В ГИБДД не определили критерии, кому, где и как ездить. Однозначно можно сказать, что для подобного транспорта мощностью до 250 Вт (едут не более 25 км/час) водительские права не нужны. На них можно ездить по обочинам дорог, велодорожкам. Если таковых нет, то по тротуарам.
Если мощность выше 250 Вт, нужны права категории М — для мопедов. Но под нее, например, не попадают моноколеса, самокаты и гироскутеры. Они вообще никак не классифицированы.
В Москве десятки магазинов электротранспорта. Например, ElectroTown (ул. Вятская, 49, стр. 2, м. «Дмитровская»), Sunwheel (1-й Кирпичный пер., 4, стр. 6, м. «Семеновская») или Formand (ул. Сущевский Вал, 43, стр. 2, м. «Марьина Роща»). Можно заказывать в онлайн-магазинах. Перед покупкой лучше взять транспорт в аренду хотя бы на день, чтобы понять, подходит он вам или нет.
Надувные камеры в колесе можно поменять почти у всех. Для популярных моделей доступны запчасти под заказ из Китая. Для не популярных, увы, подобрать что-то сложно. Специфические аккумуляторы и прочие комплектующие редкость. Имеет смысл брать раскрученную модель средней или высокой ценовой категории — они надежнее.
СЛОВО ЭКСПЕРТУ
«Сначала надо отказаться от автомобилей»
Михаил Якимов, доктор технических наук, профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ):
— За последние годы я не мог использовать моноколесо только один-полтора месяца в году, когда это было небезопасно из-за сильного ветра и снегопада. Остальное время ездил вполне комфортно. В том числе из-за регулярной уборки тротуаров в центре Москвы.
Средства индивидуальной мобильности (СИМ) решают конкретную транспортную задачу: преодоление небольших расстояний. По моим оценкам, для расстояний свыше 4-5 км СИМ использовать неэффективно: может сесть батарея на обратном пути, устаешь от управления.
Перспективы такого транспорта связаны с жителями мегаполисов, где высокая плотность населения и использование личных авто затруднительно. При этом Россия еще не прошла тот уровень автомобилизации, который пройден в большинстве европейских государств. Его нельзя перепрыгнуть. Интерес к велосипеду или СИМ как к транспорту появится, когда каждый работающий гражданин сможет купить личный автомобиль. И это не будет для него заветной мечтой и целью жизни. После этого мы будем наблюдать отказ от машин в пользу более дешевого и экологичного электротранспорта.
Другое мнение
«Скорость растет, аварий все больше»
Тимофей МАЗУРЧУК, аспирант экономического факультета РУДН, член Международной академии технологических наук:
- Травматизм на таком транспорте выше, чем на обычном велосипеде и самокате. Скорость растет, а уровень защиты водителя остается низким. За прошлый год, по данным Научного Центра БДД МВД России, при управлении электротранспортом совершено 331 ДТП — 6 с погибшими и 347 с ранеными. При том что в 2018 году показатель аварийности был на уровне 39 ДТП с 40 ранеными.
В наших законах нет четкого регулирования прав и ограничений для пользователей электротранспорта. В ближайшее время может последовать ужесточение ответственности за создание аварийных ситуаций, в особенности в пешеходных зонах.