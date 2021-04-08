Внезапный снегопад в Москве повалил дерево на компанию молодых людей

Старый тополь, который рос на площадке, затрещал и повалился прямо на отдыхающих Фото: предоставлено очевидцем

Это случилось днем 8 апреля во дворе многоэтажки Новогиреевская, 16 в московском районе Перово. На лавочке возле спортплощадки присела компания молодежи. Парни не собирались играть в футбол, вместо этого закурили и обсуждали нелегкие будни. Вдруг небо потемнело, начался снегопад. Старый тополь, который рос на площадке, затрещал и повалился прямо на отдыхающих.

— Это была настоящая снежная атака: Снег такой силы, что дальше 50 метров перед собой ничего не видно. И дикий ветер. Парни на лавочке кинулись в рассыпную, но один не успел увернуться: оказался прямо под стволом, — рассказали kp.ru очевидцы происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве подтвердили, что такой инцидент был. Пожарный расчет выезжал на место, чтобы в случае чего оказать помощь по деблокированию: вытащить пострадавшего из-под завала. Но работы спасателям не нашлось. Друзья парня сами отодвинули ствол.

— Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи, госпитализирован в больницу, — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что 8 апреля столице накроет Балканский циклон. Сначала ливни, а затем снегопад в течении суток прошлись по всем районам мегаполиса. К выходным погода наладится.