В офис "Мои документы" можно будет прийти за прививкой от коронавируса.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В столице сделать прививку от коронавируса можно будет в любом центре "Мои документы". Выездные бригады начнут работу с 12 апреля. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
- Флагманские центры "Мои Документы" являются ключевыми точками притяжения горожан. Начиная со следующего понедельника, 12 апреля, сделать прививку от коронавируса можно будет во всех флагманских центрах, - рассказала Анастасия Ракова.
Ранее выездная бригада работала только во флагманском центре в ТРЦ "Афимолл Сити" - прививку там можно сделать с января. Теперь же пройти вакцинацию можно в шести центрах госуслуг Москвы. Это бесплатно и не нужна предварительная запись. Ознакомиться с графиком работы выездных бригад можно на сайте mos.ru.
Возобновит работу прививочная бригада в торговом центре Columbus. Напомним, что сделать прививку можно в торговых центрах "Ереван Плаза", "Щука", "Европейский", "Гагаринский" (полный список смотрите ниже).
Для вакцинации потребуется около 40 минут: 10-15 минут - для медицинского осмотра, последующие 30 минут - поствакцинальный осмотр.
- ГУМ - Красная площадь, дом 3
- ТРЦ «Афимолл Сити» - (1-й этаж, флагманский офис «Мои документы» ЦАО) Пресненская набережная, дом 2
- Фуд-молл «Депо» - улица Лесная, дом 20, строение 3
- Театр «Геликон-опера» - улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1−2
- ВДНХ - (полукруглое здание слева от главного входа) проспект Мира, дом 119, строение 227
- ТРЦ «Европейский» - площадь Киевского Вокзала, дом 2
- ТРЦ «Гагаринский» - улица Вавилова, дом 3
- ТЦ «Дубровка» - Шарикоподшипниковская улица, дом 13, строение 3
- ТРЦ «Рио» - Ленинский проспект, дом 109
- ТЦ «Круг» - Старокачаловская улица, дом 5а
- ТДК «Тройка» - Верхняя Красносельская улица, дом 3а
- ТРЦ «Домодедовский» - Ореховый бульвар, дом 14, корпус 3
- ТЦ «Кунцево-Плаза» - Ярцевская улица, дом 19
- ТРЦ «Ереван Плаза» - Большая Тульская улица, дом 13
- ТРК «Щука» - Щукинская улица, дом 42
- Центр госуслуг Северного Тушина и Южного Тушина - улица Василия Петушкова, дом 13, корпус 1
- Центр госуслуг Дмитровского района - Лобненская улица, дом 4а
- Центр госуслуг района Ясенево - Новоясеневский проспект, дом 9
- Флагманский центр государственных услуг "Мои документы" Северного административного округа - "Метрополис" на Ленинградском шоссе, 16а, строение 4.
- ТЦ «Парк-хаус» - Сигнальный проезд, дом 17
- ТЦ «Эльбрус» - Кавказский бульвар, дом 17
- москвичи старше 60 лет — они относятся к самой большой группе риска и тяжелее всего переносят COVID-19;
- люди с хроническими заболеваниями, при которых необходимо соблюдать домашний режим;
- студенты колледжей и вузов старше 18 лет,
- если вы не участвуете в клиническом исследовании вакцины от COVID-19;
- если не болели ОРВИ в течение 14 дней до прививки и не болеете в момент вакцинации;
- если в последние 30 дней вы не делали прививок;
- если не беременны и не кормите грудью.