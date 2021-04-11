Сергей Собянин: «Вторая волна реновации в Москве будет гораздо круче, чем первая»

Часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома. Рядом будут снесены старые Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем временем в столице продолжает разворачиваться программа реновации жилья, которая предусматривает расселение более 350 тыс квартир (5175 домов). Ее запустили в 2017 году и сдали за это время больше сотни домов площадью 1,3 млн кв м.

В настоящий момент строительство продолжается - идет работа над проектами более 270 многоэтажек.

И вторая волна реновации, как заметил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1», будет еще «круче и больше», чем первая. Она наступит сразу после того, как первая часть горожан переедет в новое жилье, а старое будет снесено.

- Везде ведется либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, - отметил глава города. - Построим - и перейдем на вторую. Часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома. Рядом будут снесены старые. И там, на этих площадках, пойдёт уже вторая волна, которая будет гораздо круче и больше, чем первая.

Напомним, в перечень стартовых площадок вошли не только готовые или строящиеся дома, но и участки, занятые парковками, зданиями, а также пустыри. Сейчас это 500 адресов с потенциальной площадью 7 млн кв м.

Конкретно сейчас в рамках действующей программы проектируется и возводится 277 домов. Переедут в них в основном жители пятиэтажных хрущевок, которые отжили свой век и будут снесены.