Отопительный сезон в Москве 2020 - 2021: Когда в квартирах отключат батареи

Отопление предстоит отключить в более чем 74 тысячах зданий Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице резко потеплело. В ближайшие дни синоптики обещают летнюю погоду с температурой воздуха до +21. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали подготовку системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона.

«Сейчас проводятся регламентные работы на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

КОГДА ОТКЛЮЧАЮТ ТЕПЛО

По правилам решение об окончании отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. Сама отключка проводится поэтапно и занимает до пяти дней.

ЧТО ДАЛЬШЕ

По традиции сначала батареи остывают в офисах по всему городу.

«Отопление предстоит отключить в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысячах жилых домов, - рассказал Петр Бирюков. - Вначале пройдут отключения в промышленных и административных зданиях. Затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях».

После этого коммунальщики начнут подготовку тепловых сетей к следующей зиме.

«До сентября проверим все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций, - отметил заместитель мэра. - В городе пройдут гидравлические испытания на 16 тысячах километров тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют».