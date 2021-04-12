Отопительный сезон в Москве 2020 - 2021: Когда в квартирах отключат батареи

Отопление предстоит отключить в более чем 74 тысячах зданий
Фото: Мария ЛЕНЦ
В столице резко потеплело. В ближайшие дни синоптики обещают летнюю погоду с температурой воздуха до +21. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали подготовку системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона.
«Сейчас проводятся регламентные работы на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По правилам решение об окончании отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. Сама отключка проводится поэтапно и занимает до пяти дней.
По традиции сначала батареи остывают в офисах по всему городу.
«Отопление предстоит отключить в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысячах жилых домов, - рассказал Петр Бирюков. - Вначале пройдут отключения в промышленных и административных зданиях. Затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях».
После этого коммунальщики начнут подготовку тепловых сетей к следующей зиме.
«До сентября проверим все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций, - отметил заместитель мэра. - В городе пройдут гидравлические испытания на 16 тысячах километров тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют».