Некоторые дома из программы реновации в Москве сохранят и реконструируют после переселения жильцов

Новый дом в 5-м Рощинском проезде, переданный под заселение по программе реновации. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Реновация добралась до Даниловского района на юге столице. Жители начали переселяться в новые комфортные квартиры.

- В Даниловском районе подобрали семь площадок, построен один дом - монолит, с подземными гаражами, с контрольно-измерительной аппаратурой, - сказал сегодня, 19 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новостройки в 5-м Рощинском проезде. - В целом, качественный дом. У жителей практически нет замечаний и нет практически отказов по переселению в этот дом.

По его словам, новые многоэтажки на остальных шести стартовых площадках будут готовы для заселения в 2022 - 2023 годах.

- В этом районе, надеюсь, программа реновации надолго не затянется, - отметил мэр. - Целый ряд домов в Даниловском районе не подлежит сносу. После переселения они будут реконструироваться. Здания не являются памятниками культурного наследия, но все равно имеют свою ценность. Поэтому постараемся их сохранить.

К примеру, расселяемый сейчас корпус 9 дома 2/1 по Малой Тульской улице оставят на своём месте и реконструируют как имеющий градостроительную ценность. Такие здания потом отдают под культурные центры, МФЦ и другие службы.

В том же доме на Малой Тульской улице корпус 19 после переезда жителей снесут. Пустырь превратят в небольшой внутриквартальный сквер.

- Переезда в новые квартиры по реновации ждут более пяти тысяч жителей Даниловского района, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Сейчас по шести стартовым площадкам ведётся строительство, проектирование и разработка градостроительной документации.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом в 5-м Рощинском проезде, переданный под заселение по программе реновации. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

ЧТО СДЕЛАЛИ

В новом доме в 5-м Рощинском проезде:

- 10 этажей и подземный паркинг;

- 70 квартир, из них - 32 однокомнатные, 20 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и 2 четырёхкомнатные. Две специально оборудованные квартиры - для инвалидов;

- фасад с отделкой из навесных панелей из керамогранита оранжевого, темно-коричневого и белого цвета;

- лоджии и балконы застеклены. Для каждой квартиры - металлическая корзина для кондиционера;

- "умные" общедомовые и квартирные приборы учёта холодной и горячей воды, тепла, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы;

- современные автоматические системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации.

В новостройку переезжают 52 семьи - 165 жителей корпуса 9 и 19 дома 2/1 по Малой Тульской улице, построенные в 1930 году.

Примерно в 15 минутах ходьбы от нового дома находится станция метро "Тульская".

ЦИФРЫ

В программе реновации участвуют 5 175 домов. Это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живут порядка 1 миллиона человек.

Сейчас идёт или завершается переселение жителей 244 домов в 84 дома-новостройки. Всего переселяется 35,9 тысяч жителей. Из них в новые квартиры уже переехали 27,8 тысяч человек.

В течение 2021 года планируется начать переселение порядка 30 тысяч жителей пятиэтажек.

В разных районах столицы построено 108 новых жилых домов общей площадью 1,3 миллиона "квадратов". При этом строятся и проектируются 273 дома общей площадью 4,7 миллиона "квадратов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для участников реновации в Москве запустят специальное мобильное приложение

Новая услуга начнёт работать в будущем году (подробности)

Для реновации в Москве выбрали 22 дополнительные стартовые площадки

Новостройки для переселенцев появятся в центре столицы и в Новой Москве (подробности)