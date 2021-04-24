В Мытищах на девятилетнюю девочку рухнул рекламный щит

По словам медиков, жизни ребенка ничто не угрожает. Тем временем следователи сейчас устанавливают владельца рекламной контракции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одной жертвой непогоды, которая обрушилась на столицу и Подмосковье в минувшую пятницу, 23 апреля, стал ребенок. Все произошло вечером в городе Мытищи Московской области на Проспекте Космонавтов. Девятилетняя школьница вместе с мамой переходила дорогу по пешеходному переходы. В этот момент сильный порыв ветра вырвал рекламный щит, установленный на тротуаре. Конструкция рухнула прямо на ребенка. Очевидцы сами попытались вытащить девочку из-под щита, но не сумели: вызвали МЧС.

- После обращения в местную больницу ребенок был госпитализирован, врачи констатировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

По словам медиков, жизни ребенка ничто не угрожает. Тем временем следователи сейчас устанавливают владельца рекламной контракции. Известно, что щит был закреплен на столбе.

- По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - добавили в Подмосковном СК.

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