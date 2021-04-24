Сезон речной навигации открыт: в Москве прошел парад судов

Рано утром суда стартовали от Новоспасского моста Фото: Иван МАКЕЕВ

Летний туристический сезон в Москве открыт! Традиционно его старт связан с началом речной навигации, которые не так давно состоялось. Также парад судов прошел в центре столицы в субботу, 24 апреля. Дождь и прохладная погода не помешали, разве что зрителей было немного. Но, учитывая пандемию, в этом году на них ставку и не делали: парад прошел без особых торжественных церемоний.

Рано утром суда стартовали от Новоспасского моста. В параде приняли участие почти все речные трамвайчики компании «"Рэдиссон Ройал". Уже с воскресенья, 25 апреля, жителям и гостям столицы будут доступны старые и новые маршруты.

Сезон речной навигации открыт Фото: Иван МАКЕЕВ

Из новинок - запуск кругового маршрута от причала Парка Горького с разворотом у «Зарядья» без промежуточных остановок. Прогулка продлится 50 минут. Ну, и конечно, туристам будут доступны маршруты с остановками на пяти причалах в центре города. К услугам — аудиогиды на шести языках, телескопическая крыша для панорамного обзора и более 50 достопримечательностей. Рейсы начинаются каждые полчаса. Все билеты можно приобрести онлайн.

Дождь и прохладная погода не помешали, разве что зрителей было немного Фото: Иван МАКЕЕВ

- Одна из главных новаций этого сезона — экскурсии по воде в формате Hop-On Hop-Off. Турист, покупая билет на 24 или 48 часов, получает возможность выходить на любых предусмотренных остановках, гулять по городу, после чего снова вернуться к прогулке по воде. Такой подход соответствует лучшим мировым практикам и сделает Москву еще более доступным и привлекательным городом для туристов», — рассказала Татьяна Шаршавицкая, заместитель председателя Комитета по туризму Правительства Москвы.

арад судов прошел в центре столицы Фото: Иван МАКЕЕВ

Билет с системой «все включено» на 24 часа обойдется в 1500 рублей, на 48 часов – 2000 рублей.

Узнать подробности о речных прогулках поможет цифровой сервис Russpass. А на медиаплатформе #Москвастобой можно найти цикл онлайн-экскурсий, посвященных необычным фактам о водных артериях столицы.