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Происшествия4 мая 2021 13:19

«Розетки вываливаются, матрасы в крови»: Постояльцы гостиницы Москвы, где в пожаре погибли люди, несколько лет писали жалобы

На сайтах, где бронируют отели, свои отзывы оставляли сотни человек
Семен ЕЛЕНИН
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Отель «Вечный зов» загорелся ранним утром.

Отель «Вечный зов» загорелся ранним утром.

Фото: Андрей АБРАМОВ

После пожара с жертвами на юго-востоке Москвы Следственный комитет возбудил уголовное дело - по статье «оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Это до 6 лет тюрьмы.

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ СРАБОТАЛА?

Напомним, рано утром 4 мая на 6-й Кожуховской улице загорелся отель «Вечный зов». В этот момент в нем находились около 300 постояльцев. Многие приехали в Москву на майские каникулы вместе с детьми. Большинство клиентов успели самостоятельно выскочить из здания. Однако прибывшие пожарные вынесли из горящего отеля еще несколько человек без сознания. Известно, что один мужчина к этому моменту уже скончался, надышавшись угарным газом. Еще один пострадавший умер уже в больнице. Еще пять человек, включая детей, находятся в больнице.

- По словам очевидцев, в момент пожара не сработала система противопожарной безопасности, люди начали выскакивать, потому что сами почувствовали запах гари, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Кроме того, некоторые постояльцы отмечают, что в гостинице в данный момент шли некие ремонтные работы и не во всех номерах работали розетки.

Причину пожара сейчас выясняют специалисты, но не исключено, что он мог начаться как раз из-за проблем с проводкой.

Фото: Андрей АБРАМОВ

«МАТРАСЫ В КРОВИ»

На розетки, к слову, постояльцы гостиницы жаловались уже несколько лет - писали комментарии на сайте Bookung.com, через который бронировали номера. (Отель имеет 3 звезды, цены на одноместные номера начинаются от 1200-1400 рублей за ночь).

Чаще всего жалобы касались общего состояния здания, но многие писали конкретно и об электричестве.

Фото: Андрей АБРАМОВ

«Розетки вываливаются, контакты оголенные», - пишет пользователь Radar20.

«Частично не работающее освещение уже достаточно долгое время, торчащие провода, подходящие к розетке в ванной, выдернутая розетка из подрозетника, оплавленные розетки в спальне…» (Antoxa_foxes).

«Видно, что идет процесс ремонта. В баре течет крыша, и похоже уже давно...» (Рустам).

Один из постояльцев несколько месяцев назад писал, что из-за локальной аварии внутри здания клиенты какое-то время сидели без света.

«Не было 30 минут электричества» (Владимир).

«Очень много мелких недочетов. Видно, что хозяин отеля не парится о состоянии отеля» (Светлана).

«Простыни рваные и серые. Матрасы в крови засохшей» (Яна).

ОФИЦИАЛЬНО

«Для определения причины и очага возгорания следствием назначен ряд экспертиз, - сообщили в ГСК СК России по Москве. - В рамках расследования меры обеспечения противопожарной безопасности в отеле будут проверены на соответствие установленным законом требованиям».

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