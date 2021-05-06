«Два человека госпитализированы»: из-за ураганного ветра в Москве падают деревья и вылетают стекла на балконах

Кадр сделан в парке у Северного речного вокзала. Фото: Наталья Сачкова

6 мая в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности. Все из-за порывов ветра до 15 — 20 метров в секунду. Жертвами стихии стали два человека.

— Мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища. От падения дерева во дворе на Шоссейной улице пострадала женщина. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Дерево перекрыло дорогу в Восточном Измайлово. Фото: Департамент транспорта Москвы

На 15-й Парковой улице в районе Восточное Измайлово упало дерево. Ствол полностью перекрыл движение. Около часа не могли проехать ни автобусы, ни легковушки. Пришлось менять маршрут, пока не коммунальщики не убрали преграду.

На Яузском бульваре в Таганском районе остановилось движение трамваев на несколько часов. Ветер накренил старое дерево, оно мешало проезду вагонов. Сейчас путь по рельсам свободен.

6 мая городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности. В московских парках и скверах запустили голосовое информирование о неблагоприятных погодных условиях. Штормовое предупреждение действует до 20:00. Многие жители столицы получили SMS сообщения с соответствующим предупреждением.

В жилом доме на Кутузовском проспекте, 82 сильный ветер повредил остекление балкона. Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Городские власти также сообщают, что из-за сильного ветра в Москве упали 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля.

Пешеходам напоминают, что не стоит укрываться от дождя и ветра под деревьями. Водителей просят внимательно выбирать место для парковки. От прогулок по городу москвичей просят воздержаться до окончания действия предупреждения.

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