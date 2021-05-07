«На следующую ночь я не спал. Боялся уснуть»: «КП» поговорила с выпускником лицея, который обвинил учителя в растлении подростков

Владимир Шадрин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У этого видео - тысячи репостов. 27-летний инструктор по сплавам на реках из подмосковной Электростали Владимир Шадрин пару дней взорвал в соцсетях настоящую бомбу. Он записал видео, в котором рассказал, как его, 14-летнего подростка, домогался школьный учитель информатики.

Педагог организовал в Лицее №8 Электростали туристический клуб и ходил с ребятами в походы. «Чтобы было теплее», учитель научил ребят спать в «спарках» - несколько спальных мешков скрепляли молниями в «секцию» для нескольких человек. По словам Шадрина, в один из таких походов он проснулся от странных звуков - кряхтел и елозил лежащий за его спиной педагог. А потом подросток почувствовал (опуская подробности) на своем бедре какую-то жидкость…

Владимир Шадрин говорит, что долгое время не решался рассказать об этом. Но о подобных происшествиях ему начали рассказывать и другие бывшие лицеисты. Вот и решился опубликовать видео с рассказом о проделках педагога в соцсетях…

«В СПАРКЕ УКЛАДЫВАЛ ДО 8 ЧЕЛОВЕК»

Уже известно, что после того, как видео начало мощно распространяться в соцсетях, Следственный комитет начал проверку. Правда, самого Шадрина и педагога, о котором он говорит (молодой человек называет его ФИО), допросить пока не удалось. Владимир сейчас на сплаве на юге России (он профессиональный инструктор по каякингу), а его бывший наставник - в Карелии, в походе с очередной группой.

Многие считают, что в рассказе молодого человека слишком много странных моментов. Поэтому корреспондент «Комсомольской Правды» связался с Владимиром чтобы уточнить некоторые детали.

- Костяк турклуба в мое время был - примерно десять человек, - рассказывает Шадрин. - Но в некоторые походы могло и 50 человек пойти. Девочки тоже ходили. Но в палатке с педагогом никогда не ночевали.

- В «спарке» педагог обычно укладывал 2-3 человек?

- Больше. У нас в спраке и до 8 человек могло быть.

В своем видео Шадрин рассказал, что тот самый эпизод случился во время похода, когда школьники с учителем несколько дней ночевали под землей, в пещерах.

- А где это было?

- Это было во время похода в Киндерлинскую пещеру на реке Зилим в Башкирии. Учитель время от времени устраивал нам такие дальние поездки в другие регионы. Например, в августе каждый год у нас был традиционный большой поход - могли уехать на месяц в Саяны или Забайкалье.

«СЕСТРА МЕНЯ НЕ ПОДДЕРЖАЛА»

Вы опубликовали видео. После этого с вами связались бывшие участники турклуба, с которыми происходило нечто подобное?

- Да. Мой товарищ Сергей Шилин рассказал свою историю… (См. «А в это время»). Еще три человека со мной связались, сказали, что готовы дать показания. Мой брат вчера уже ходил. Он на три года младше. Как выяснилось, у него тоже был эпизод, связанный с этим педагогом.

- Правда, что вы сначала не хотели выкладывать видео, а пожаловались на педагога в сам лицей?

- Да. Был заход через завуча лицея. Но мне в итоге сказали, что педагог вроде как по собственному желанию будет из школы уходить и еще пообещал, что больше не будет брать с собой в походы несовершеннолетних.

К слову, на сайте лицея учитель, о котором говорит Шадрин, указан в действующем составе педагогов. Сейчас мужчине 50 лет. На сайте турклуба отцу-основателю посвящена вот такая запись:

«С детства проявлял любовь к природе и детям. Это наложило отпечаток на его неокрепшую душу и, впоследствии, стало его призванием. Не так давно он взвалил на свои нехрупкие плечи тяжёлое бремя классного руководства. Дети его очень любят: дарят мышей на день рождения... и проявляют другие знаки внимания».

- Есть те, кто вам не верит?

- Конечно. Моя двоюродная сестра меня не поддержала. Она пошла с ним в поход, зная, что я сделал такое заявление. Но в целом, знаете, я даже удивлен, сколько людей меня наоборот поддержали. Это придает сил.

«ОН МЕНЯ НЕ ВЫГНАЛ, ПОТОМУ ЧТО Я БЫЛ ЦЕННЫЙ КАДР»

Владимир Шадрин не исключает, что с кем-то из подростков у педагога за все эти годы в походах могла быть настоящая интимная связь.

- Я думаю, что он вполне мог добиться взаимности у кого-то.

- Вы рассказали на видео, что после случившегося выскочили из палатки. Что было дальше? Вы продолжали ходить с ним в походы?

- Продолжал. Даже после выпуска из лицея продолжал. Потому что походы - это моя вселенная. Но на следующую ночь после ТОГО я не спал. Боялся уснуть! Я ждал. Как только почувствовал, что он опять ко мне начал приставать, я его… отпинал.

- Прямо ногами били?

- Ну да. Хотя я был просто подросток, восьмиклассник. Но я готов был за себя постоять. Он тоже мне нанес несколько ударов. Но по крайней мере потом все закончилось, он меня больше не клал в спарку с собой.

- Он пытался вас выгнать из турклуба?

- Нет. Потому что для походов и турклуба в целом я был ценный кадр. У нас была еще Школа безопасности (это что-то вроде спортивного туризма со сдачей нормативов, - авт.) и там я всегда выигрывал все забеги, показывая лучшее время. И даже когда появлялся «молодой лев», который показывал лучшее время, я снова перебивал его.

«Я СО СВОИМИ ДЕМОНАМИ РАЗОБРАЛСЯ»

Стараюсь подобрать слова.

- То, что случилось той ночью, оставило какой-то негативный след на вашей психике?

- Конечно. Я же на тот момент был ребенком. Подростком. Но сейчас я в порядке. Я со своими демонами разобрался. Когда опубликовал это видео, мне стало намного лучше.

- Вы не боитесь, что этот человек может вам мстить, может подловить где-то?

- Я боюсь только подлости с его стороны. Я уже говорил, что он очень хитрый и лживый.

Шадрин сейчас находится в Сочи, на Красной поляне - сплавляется с друзьями. Но после звонка из Следственного комитета как можно быстрее вернется домой - на допрос.

В комментариях многие спрашивают: почему Владимир, решив открыть жуткую тайну из своего детства, просто не написал заявление в СК? Шадрин отвечает:

- Когда решился все рассказать, разговаривал об этом со своим знакомым, который в одном из силовых ведомств работает. Он сказал, что без доказательств мои слова - просто слова. Поэтому я решил записать видео и попробовать найти других жертв. Решил действовать через общественный резонанс. Как видите, это сработало.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Все мы знали об этой ситуации и молчали»

После заявления Владимира Шадрина похожую историю публично рассказал еще один бывший «турклубовец» из Лицея №8. Свою историю Сергей Шилин написал в соцсетях.

«Первый случай произошел со мной в 8-м классе (в походе, - Авт.). Я проснулся посреди ночи от того, что обнаружил чужую руку в своих трусах. Это была рука учителя, который лежал рядом со мной в спарке. Я смутно помню, какая у меня тогда была реакция. Шок, ступор, недоразумение. Я даже не помню, сказал ли я ему что-то по этому поводу. В такой ситуации тяжело принять за факт, что этот человек - твой друг и наставник, который непосредственно занимается твоим воспитанием…

Другой раз был в майском походе в том же 8-м классе. Весь поход мы спали вчетвером в одной спарке: педагог, я и двое моих одноклассников. Каждую ночь мы выбирали, кто из нас будет спать рядом с ним, кто через одного, а кто (самый везунчик) через двоих, у стенки. В какой-то момент я не выдержал и позвал учителя поговорить один на один. Я поставил ему ультиматум: если он продолжит свои действия, то об этом узнают все в походе и впоследствии все в Лицее. Он был очень зол, обиделся на меня и не разговаривал со мной до конца дня…

Шилин вместе с признанием разместил свое школьное фото: "На фото я в майском водном походе в 8-м классе. Мне 15 лет." Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Я не знаю, поможет ли эта история кому-то, но очень надеюсь, что родители, прежде чем отдавать ребенка в поход с этим учителем, подумают дважды. Я искренне люблю Лицей и ценю все, что он для меня сделал. Хотел бы я, чтобы у других детей была такая же возможность ходить в походы, играть на гитаре между уроками, выбирать, какие курсы посещать и какие нет, общаться с преподавателями на равных? - Определенно да. Хотел бы я, чтобы эти дети спали вшестером в одних трусах в палатке со своим преподавателем потому что «так теплее»? - Определенно нет.

Все мы знали об этой ситуации, и все мы молчали. Прошло 10 лет с момента моего выпуска из Лицея, и раз уж я об этом сейчас пишу, то получается, что и за 10 лет я это не смог забыть. Я знал, что рано или поздно лед тронется, и вся это история всплывет».

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