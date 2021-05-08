8 мая в Москве ожидается пасмурным и дождливым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Испытание непогодой в столице продолжится. Атлантический циклон обрушился на всю Россию, в городах поваленные деревья, ветер усиливался до 23 м/с, почти в самом эпицентре ненастья оказалась и Москва. Синоптики снова предупреждают горожан не парковать машины вблизи деревьев. Столицу 8 мая накроют ливни. Они усилятся, и температура не будет подниматься выше +12 градусов.

- В Москве сегодня ожидается +11…+12 градусов, пасмурно и дождливо. Москвичей ожидает ливень, который в этот день бывает один раз в 25 лет. Выпадет до 29 мм осадков или 57% месячной нормы. Холодно, ветрено, низкое атмосферное давление. в воскресенье – без осадков и солнечно, - рассказали в метеобюро "Фобос".

По словам синоптиков, за сутки в столице выпадет около 57% от месячной нормы осадков (выпадет 29 миллиметров осадков при норме 51 миллиметр).

- А уже в воскресенье в столице будет без осадков и солнечно, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Синоптики обещают, что в День Победы осадки постепенно прекратятся, но станет ненамного теплее.

Терпеть холодную погоду осталось недолго, и очень скоро начнется интенсивное потепление. В Москве в начале новой недели столбики термометров поднимутся до +20 градусов, что соответствует норме конца месяца. В понедельник ожидается +18 градусов, во вторник +22 градусов, в среду +23 градусов. Синоптики не прогнозируют дожди вплоть до 17 мая.