Ливень идет весь день: В Москве 8 мая выпадет 57% месячной нормы осадков, а в Люберцах тонут машины

В столице ливень льет уже несколько часов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики предупредили о предстоящем рекорде по количеству осадков, которые обрушатся на москвичей 8 мая.

- Москвичей ожидает ливень, который в этот день бывает один раз в 25 лет. Выпадет до 29 мм осадков или 57% месячной нормы, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Скопление воды уже зафиксировано на Смирновской улице в подмосковных Люберцах. Там после ливня затопило дорогу.

- Машины передвигаются в огромных лужах глубиной почти по капот, - рассказал местный житель Александр.

В столице ливень льет уже несколько часов и городские службы уже подготовлены на случай, если на улицах и во дворах будут образовываться затопления.

- В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, - рассказали в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Кстати

МЧС предупреждает: ливень до 9 мая

Столичные спасатели выпустили предупреждение для москвичей о том, что в городе с 8 мая (14.30) до 9 мая (9.00) ожидается дождь, усиление ветра с порывами до 16 м/с.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями рекомендовано:

- значительно снизить скорость движения авто и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств,

- избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений,

- парковать автомобиль вдали от деревьев,

- пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.

А как же Парад Победы?

Не исключено, что ливень может сказаться на проведении Парада Победы на Красной площади 9 мая.

- Погода может повлиять на воздушную часть парада, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .