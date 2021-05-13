В новом учебном году в Москве после капремонта откроется хоровая школа «Весна»

Выступление воспитанниц детской музыкальной хоровой школы «Весна». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К 2022 году в столице полностью обновят детские школы искусств. За последние несколько лет реконструировали более 125 таких зданий. Среди них - детская музыкальная хоровая школа «Весна» на северо-востоке Москвы. Ее планируют открыть в новом учебном году - 1 сентября.

«Наша знаменитая хоровая школа «Весна» после пару лет мучений празднует, по сути дела, новоселье, - сказал сегодня, 13 мая, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра учебного заведения. - Ремонт закончен, заканчивается комплектация оборудованием. Я думаю, к 1 сентября дети уже придут в новые классы с новым оборудованием, около 800 единиц закуплено. Одну из лучших музыкальных школ города, всемирно известную, поздравляю. Надеюсь на ваши новые успехи».

По его словам, проект «Искусство - детям» близится к завершению.

«Это самый крупный в мире проект по модернизации музыкального образования, - отметил мэр. - Обновлено оборудование, музыкальные инструменты, всего закуплено около 10 тысяч единиц. В течение одного года - двух лет проект будет закончен. Все музыкальные школы Москвы будут в таком современном, добротном виде с первоклассными инструментами. Так что любители музыки и ребята, которые любят заниматься музыкой, могут, конечно, учиться в достойных условиях».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Хоровая школа «Весна» находится на северо-востоке Москвы в районе Южное Медведково. Во время капремонта в 3-этажном здании:

- провели частичную перепланировку, в результате которой стало больше учебных кабинетов, появился комфортный доступ для инвалидов;

- заменили оконные блоки и дверные проёмы;

- отремонтировали и утеплили фасады здания;

- заменили инженерные коммуникации.

Для школы закупаются музыкальные инструменты, мебель и оборудование (837 единиц), в том числе 15 роялей, электроскрипки, синтезатор и цифровые пианино, электронный орган, народные инструменты, мольберты.

ПЛАНЫ

В 2021 - 2022 годах в Москве планируют завершить текущий ремонт 38 зданий и капремонт 29 зданий школ искусств. Для них закупят еще порядка 5 тысяч музыкальных инструментов и более 10 тысяч комплектов мебели.

Кроме того, в Новой Москве построят ещё 2 здания - в городе Московский и для Михайлово-Ярцевской детской школы искусств.

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