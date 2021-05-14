Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро: От «Пыхтино» до «Рассказовки» начали прокладку тоннеля

Сегодня Сергей Собянин вручил награды города строителям и сотрудникам метро Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне дня рождения Московского метро (ежегодно отмечается 15 мая, в этом году подземке стукнет 86 лет. - Прим.) на Калининско-Солнцевской линии началось строительство дополнительного тоннеля.

«Запускаем еще одну проходку от «Пыхтино» до «Рассказовки», - сказал сегодня, 14 мая, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки. - Я думаю, что в течение года пройдем эти тоннели. В следующем году пройдем тоннели от «Пыхтино» в другую сторону до «Внуково». В 2023 году будет создана уникальная линия. В мире нет таких, чтобы метро приходило в аэропорты. Метро Москвы придет в аэропорт Внуково. Так что это уникальный проект, который очень полезен и нужен для москвичей и жителей этих районов».

Сегодня Сергей Собянин вручил награды города строителям и сотрудникам метро.

«За последние десять лет развитие всего транспортного узла приобрело огромный толчок, - отметил мэр. - Мы построили половину того, что было построено за предыдущие 76 лет. За эти годы серьезно заменен подвижной состав метро. К 2024 году московское метро с точки зрения подвижного современного состава будет самым молодым в Европе и Америке».

ЧТО СТРОЯТ

На Калининско-Солнцевской линии метро прокладывают новый участок длиной 4,9 километра с двумя станциями «Пыхтино» и «Внуково». Ветка продлевается до аэропорта Внуково. Сегодня стартовала проходка правого перегонного тоннеля от станции «Пыхтино» до «Рассказовки». Он пройдёт вдоль Боровского шоссе на глубине от 13 до 20 метров.

На перегоне «Пыхтино – Внуково» построят метромост длиной 460 метров. Первые опоры моста появятся рядом со стеной станции «Пыхтино». Далее его перекинут над рекой Ликова и затем он перейдёт в наземный участок линии.

Сооружение тоннелей до станции «Внуково» планируют начать в 2022 году после завершения проходки между «Пыхтино» и «Рассказовкой».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Продление Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково:

- ускорит поездки по городу для 350 тысяч жителей и работающих в районе Внуково и поселений Внуковское, Марушкинское, Филимонковское Новой Москвы, прежде всего, в кварталах вдоль Боровского и Киевского шоссе;

- создаст дополнительный скоростной маршрут до аэропорта Внуково. При этом авиапассажиры, встречающие и провожающие смогут выбирать любой удобный транспорт - метро, аэроэкспресс, автобус, такси, каршеринг или личное авто.

ПЛАНЫ

В 2021 году в столичном метро построят 27,4 километра линий и 11 новых станций:

- западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от ст. "Хорошёвская" до ст. "Кунцевская" (8,1 км, 4 станции). Первый отрезок открыт 1 апреля 2021 г. (от "Хорошёвской до "Мнёвников", 4,6 км, 2 станции);

- юго-западный участок БКЛ от ст. "Кунцевская" до ст. "Проспект Вернадского" (9,2 км, 4 станции);

- южный участок БКЛ от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Каховская" (7 км, 3 станции);

- соединительная ветка с электродепо "Нижегородское" (1,9 км);

- тупики за станцией "Деловой центр" БКЛ (1,2 км);

- второй вестибюль станции "Лесопарковая" Бутовской линии;

- пересадка с БКЛ на действующую станцию "Авиамоторная" Калининско-Солнцевской линии.

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