Пляжная зона открылась возле Северного речного вокзала Фото: Алиса ТИТКО

Купальный сезон в столице можно считать открытым. Москвичи могут приходить плавать в открытых бассейнах на территории новой пляжной зоны возле Северного речного вокзала. Пока в соцсетях обсуждают высокие цены на лежаки, наш корреспондент решила сходить и посчитать, сколько обойдется отдых.

Купальный сезон в столице можно считать открытым. Фото: Алиса ТИТКО

Инстаграмные лежаки и фламинго

Пляжная зона возле Северного речного вокзала открылась в эти выходные. По первым появившимся фотографиям в соцсетях внимание москвичей привлекли надувные круги в виде розовых фламинго, красивые лежаки и цены на их аренду.

Находится пляж на территории вдоль Химкинского водохранилища, здесь сделали огороженную зону. Три бассейна с подогревом, около ста лежаков, более 20 пляжных голубых диванов с белыми шторами и креслами-ракушками. Есть небольшое кафе и раздевалки.

Пляжная зона возле Северного речного вокзала открылась в эти выходные. Фото: Алиса ТИТКО

- Видела цены - 1000 рублей за лежак, полотенце - 500 рублей и со своим нельзя (почему-то навязывают услугу), еще и залог 1000 рублей надо. Аренда зонта - 350 рублей, диван на двоих за 10 тысяч рублей - в Сочи за такой же я платила 3 тысячи рублей. Дорого, - возмутилась в соцсетях москвичка Ирина Мишина.

- На соседнем пляже "Водный" лежаки по 1000-1500 рублей - еще лет пять назад так стоили. А здесь вполне большой бассейн и два лягушатника. Я ожидала, что будет подороже, - ответила москвичка Наталья Новикова.

Москвичи могут приходить плавать в открытых бассейнах на территории новой пляжной зоны возле Северного речного вокзала. Фото: Алиса ТИТКО

Людей пока не очень много

Еду на место. От станции метро "Речной вокзал" пешком 8 минут до входа в парк возле Северного речного вокзала. Нужно дойти до набережной и повернуть налево - идти в строну швартовочных мест 12, 13, 14 (номера на столбах на набережной). Пока шла, обратила внимание, что люди читают, работают в ноутбуках и загорают на деревянных лежаках, которые установлены вдоль всей набережной.

Находится пляж на территории вдоль Химкинского водохранилища Фото: Алиса ТИТКО

На входе в пляж-ресторан "Речной" (так называется пляжная зона) приятное объявление "вход бесплатный до 1 июня".

- Да-да, проходите. Если купальник с собой, то можете поплавать - вода теплая, - говорит администратор.

По первым появившимся фотографиям в соцсетях внимание москвичей привлекли надувные круги в виде розовых фламинго Фото: Алиса ТИТКО

Женская раздевалка в бежевых тонах, почти на 80 мест. Но пока она работает, как проходная к пляжу.

- Переодевайтесь в душевой лучше, а то тут и мужчины ходят, - советует мне девушка.

Правильным решением было взять из дома резиновые тапки и полотенце. Оставить одежду и сумку пока негде. Беру с собой все вещи и иду на пляж.

На пляже есть раздевалки. Фото: Алиса ТИТКО

Атмосфера заграничного курорта - в бассейнах плавает детвора, девушки в шляпах ловят лучи солнца, а мужчины наблюдают.

- Вода теплая +28 градусов. Правда, когда выходишь, то чувствуется, что на улице +19. Нужно полотенце сразу и волосы высушить, а то прохладно, - говорит девушка.

На пляж пришли и взрослые пары, и мамы с детьми. Около 30% свободных лежаков.

Комфортные лежаки Фото: Алиса ТИТКО

- Просто пока еще не все знают, что мы начали работать в тестовом режиме, - говорит администратор.

- А со 2 июня уже будет платно?

- Да. Тогда уже будут работать раздевалки и ячейки для личных вещей. Но они все же будут доступны для тех, кто забронирует диванчики, для остальных будут доступны пляжные раздевалки.

- А почему такая дорогая аренда за диванчики - 10 тысяч рублей?

- Можно прийти вдвоем. И фактически это депозит - на эти деньги можно заказать еду и напитки в баре.

Три бассейна с подогревом, около ста лежаков, более 20 пляжных голубых диванов с белыми шторами и креслами-ракушками. Фото: Алиса ТИТКО

- А если захочет там отдохнуть компания из шести человек?

- Можно. Только будет еще доплата за каждого человека (пока не определена какая).

Пляжная зона напоминает турецкий пляж - бассейны, комфортные лежаки, звучит музыка, пахнет мясом и овощами на гриле. Какие цены? Как и на любом курорте - выше среднего. Фреш из апельсина - 450 рублей, из граната - 800 рублей, фруктовый салат - 510 рублей, сибас на гриле - 900 рублей, стейк рибай на гриле - 3200 рублей, бургер - 650 рублей, зеленый салат - 590 рублей.

Отдохнуть можно в кафе. Фото: Алиса ТИТКО

- Одновременно здесь смогут отдыхать до 200 человек. Начнется система бронирования мест. Надеемся, что спрос будет больше - впереди лето, а границы закрыты. А у нас все бассейны оснащены системой подогрева, поэтому в планах работать до сентября, - говорит администратор.

Посетителей информируют о температуре воды и воздуха. Фото: Алиса ТИТКО

Где: Ленинградское шоссе, 51. Станция метро "Речной вокзал".

Когда: ежедневно с 10.00 до 20.00.

Стоимость: лежак - 1000 рублей в будний день, 1500 рублей в выходной, полотенце - 500 рублей (плюс нужен залог 1000 рублей), зонтик - 350 рублей, детские нарукавники - 350 рублей, диван на двоих - 10 000 рублей в будни, 15 000 рублей в выходные, кресла-ракушки - 7000 рублей, шезлонг-кровать с балдахином - 20 000 рублей. Для детей до 7 лет - бесплатно, от 8 до 12 лет - скидка 50%. Бронировать места по номеру телефона 8 (977) 262-42-01.