Московские таксисты начали получать цифровые профили

В столичном такси вводят новые стандарты. Водители начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичном такси вводят новые стандарты. Водители начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы. «КП» выяснила, что это за профили и зачем они нужны.

Летом таксисты будут получать цифровые профили. Это своеобразный электронный портрет водителя. В нем будут данные о том, есть ли у водителя действующие права, разрешение на перевозку пассажиров, информация о штрафах, наличии судимостей, количестве отработанных часов.

Фактически это позволит исключить переработку у водителей такси, ограничить доступ к заказам нелегальных таксистов. А для пассажиров – это гарантия безопасной поездки.

- Сейчас мы завершили первый этап тестирования — система готова к запуску. В августе она заработает по Москве и Московской области, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

К системе водители такси стали подключаться с 13 мая на сайте gosuslugi.ru. Отказаться от получения цифрового профиля нельзя.

- К системе должны быть подключены все без исключения водители такси, а также таксопарки и индивидуальные предприниматели, медработники, которые проводят предрейсовый и послерейсовый медосмотр, а также контролеры технического состояния такси, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

В столице ежедневно пользуются такси более 1 миллиона человек. Пассажиры, садясь в такси, не должны задумываться о наличии прав у водителя, о его профессиональных навыках. Человек просто должен сесть и доехать по нужному адресу. Цифровой профиль позволит, по данным разработчиков системы, сбалансировать зарплату водителей, чтобы они перестали думать о дополнительных поездках, как о прибавке к зарплате.

- В западной системе такси каждый водитель обязан получить персональную лицензию. В России лицензирования нет, именно поэтому такси превратился в самый опасный пассажирский транспорт. Теперь в Москве и области водитель такси должен будет зарегистрировать свой цифровой профиль, что по сути является аналогом западной лицензии, - объяснила Елена Гращенкова, правозащитник в сфере легкового такси движения «Синие ведерки».