Погода в Москве в июне 2021: Синоптики рассказали, порадует ли месяц летним теплом

Скоро погода в полном соответствии с календарем станет по-настоящему летней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Май 2021 завершился ливнями с градом в выходные и резким похолоданием – в ночь на понедельник, 31 мая воздух в Подмосковье остыл до +2 градусов. Рассказываем о погоде в Москве в июне 2021.

В первую летнюю ночь не исключены даже заморозки, предупреждают в Московском метеобюро. Этому способствует ясное небо, которое нам обеспечил скандинавский антициклон – облака подобно одеялу не смогут защитить землю от выхолаживания. Он же, антициклон из Скандинавии, закачивает в центр России студеный воздух с севера, из полярных широт, поэтому начало недели не по сезону прохладное, на 4 – 5 градусов холоднее климатической нормы.

Скоро погода в полном соответствии с календарем станет по-настоящему летней. Во вторник, 1 июня, днем +19, солнечно и сухо. Осадков не предвидится до конца недели, порадовали синоптики Гидрометцентра России. В среду, 2 июня, +20, в четверг +21, в пятницу +25, в субботу +26, в воскресенье, 6 июня, +28 градусов – с каждым днем лето набирает обороты.

Жара сохранится как минимум до середины следующей недели, до 9 – 10 июня, поделились прогнозами в центре “Фобос”. И по средней температуре первая декада лета окажется на 2 – 3 градуса теплее, чем обычно.